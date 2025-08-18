مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری خبر داد:
پرداخت مطالبات بازنشستگان در مرداد/ جزئیات واریز وام
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری از چندین پرداختی مهم به بازنشستگان این صندوق و فرزندان آنان طی چند روز آینده خبر داد.
به گزارش ایلنا، حجت میرزایی (مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری) اعلام کرد: مرحله اول وام ۶۰ میلیون تومانی ازدواج فرزندان بازنشستگان تا آخر این ماه پرداخت میشود.
وی تصریح کرد: وام ازدواج فرزندان بازنشستگان برای کسانی که ثبت نام کرده و اسناد آنها بارگذاری شده و مشمول این تسهیلات شده اند، به ترتیب اولویتبندی در ۲ مرحله پرداخت خواهد شد که مرحله نخست آن تا پایان ماه خواهد بود.
میرزایی همچنین افزود: مرحله سوم وام ضروری ۵۰ میلیون تومانی نیز برای حدود ۳۰ هزار نفر از بازنشستگان مشمول این مرحله واریز میشود.
وی افزود: با این پرداختی، تسهیلات وام ضروری درعمل دوبار طی مردادماه پرداخت شده است.
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری در ادامه به موضوع متناسبسازی بازنشستگان خویشفرما اشاره کرد و گفت: احکام مربوط به متناسبسازی این گروه از بازنشستگان عزیز صادر شده و مطالبات آنان نیز در پایان شهریورماه پرداخت خواهد شد.
میرزایی همچنین از تسویه مطالبات معلمان بازنشسته سال ۱۴۰۰ خبر داد و افزود: مرحله دوم مطالبات این عزیزان همراه با حقوق ماه جاری پرداخت میشود که با این پرداختی، این مطالبه نیز بهطور کامل تسویه میشود.
او با اشاره به ادامه پرداخت مراحل و اقساط متناسبسازی سال ۱۴۰۳، یادآور شد: در زمان پرداخت حقوق مردادماه بازنشستگان عزیز، مرحله پنجم از ۱۰ قسط تعیین شده متناسبسازی ۱۴۰۳ نیز برای بازنشستگان مشمول واریز میگردد.
وی با قدردانی از همکاری و تعامل نزدیک سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک عامل گفت: همکاران ما در صندوق بازنشستگی کشوری با هماهنگی بین سازمانی و نشستهای فشرده و مستمر، در تلاش هستند تا منابع سایر مطالبات و معوقات بازنشستگان عزیز نیز تامین و پرداخت شود.