خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری خبر داد:

پرداخت مطالبات بازنشستگان در مرداد/ جزئیات واریز وام

پرداخت مطالبات بازنشستگان در مرداد/ جزئیات واریز وام
کد خبر : 1675142
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری از چندین پرداختی مهم به بازنشستگان این صندوق و فرزندان آنان طی چند روز آینده خبر داد.

به گزارش ایلنا، حجت میرزایی (مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری) اعلام کرد: مرحله اول وام ۶۰ میلیون تومانی ازدواج فرزندان بازنشستگان تا آخر این ماه پرداخت می‌شود. 

وی تصریح کرد: وام ازدواج فرزندان بازنشستگان برای کسانی که ثبت نام کرده و اسناد آن‌ها بارگذاری شده و مشمول این تسهیلات شده اند، به ترتیب اولویت‌بندی در ۲ مرحله پرداخت خواهد شد که مرحله نخست آن تا پایان ماه خواهد بود. 

میرزایی همچنین افزود: مرحله سوم وام ضروری ۵۰ میلیون تومانی نیز برای حدود ۳۰ هزار نفر از بازنشستگان مشمول این مرحله واریز می‌شود. 

وی افزود: با این پرداختی، تسهیلات وام ضروری درعمل دوبار طی مردادماه پرداخت شده است. 

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری در ادامه به موضوع متناسب‌سازی بازنشستگان خویش‌فرما اشاره کرد و گفت: احکام مربوط به متناسب‌سازی این گروه از بازنشستگان عزیز صادر شده و مطالبات آنان نیز در پایان شهریورماه پرداخت خواهد شد. 

میرزایی همچنین از تسویه مطالبات معلمان بازنشسته سال ۱۴۰۰ خبر داد و افزود: مرحله دوم مطالبات این عزیزان همراه با حقوق ماه جاری پرداخت می‌شود که با این پرداختی، این مطالبه نیز به‌طور کامل تسویه می‌شود. 

او با اشاره به ادامه پرداخت مراحل و اقساط متناسب‌سازی سال ۱۴۰۳، یادآور شد: در زمان پرداخت حقوق مردادماه بازنشستگان عزیز، مرحله پنجم از ۱۰ قسط تعیین شده متناسب‌سازی ۱۴۰۳ نیز برای بازنشستگان مشمول واریز می‌گردد. 

وی با قدردانی از همکاری و تعامل نزدیک سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک عامل گفت: همکاران ما در صندوق بازنشستگی کشوری با هماهنگی بین سازمانی و نشست‌های فشرده و مستمر، در تلاش هستند تا منابع سایر مطالبات و معوقات بازنشستگان عزیز نیز تامین و پرداخت شود.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
لوازم کودک ارابه
ایران کیش
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور