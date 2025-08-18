به گزارش ایلنا، شب گذشته، یک حادثه آتش سوزی در یک واحد آپارتمانی واقع در خیابان برق در شهر کنگان واقع در استان بوشهر رخ داد.

بر اساس این گزارش، پس از وقوع این حادثه نیروی‌های آتش نشانی جهت اطفاء و کنترل حریق به محل اعزام شدند. یکی از آتش‌نشان‌ها به نام «مجید سفالی» در حال انجام وظیفه بر اثر محبوس شدن در میان شعله‌های آتش جان خود را از دست داد.

سه آتش نشان دیگر نیز دچار سوختگی شده و به بیمارستان کنگان منتقل شدند. علت وقوع حادثه همچنان در دست بررسی است.

