تعدادی از کارگران قرق‌بان که در شرکت توسعه و محافظت از جنگل‌های شمال در منطقه نور در استان مازندران فعالیت دارند، در تماس با خبرنگار ایلنا اعلام کردند: ۴۲ نفر هستیم که با گذشت نزدیک به پنج ماه از آغاز سال جاری، هنوز قرارداد کاری نداریم و حقوق سه ماه گذشته به ما پرداخت نشده است؛ پیگیری‌های مکرر از مدیران شرکت نیز تاکنون بی‌پاسخ مانده است.

به گفته این کارگران، مراجعه‌های مکرر به بخش‌های مختلف شرکت و مدیران مرتبط، تاکنون نتیجه‌ای نداشته و تنها پاسخی که دریافت کرده‌اند، «بی‌اطلاعی» یا وعده‌های بدون زمان مشخص بوده است؛ این در حالی است که خانواده‌های این کارگران به دلیل فشارهای معیشتی و افزایش هزینه‌های زندگی، با مشکلات جدی اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند.

یکی از کارگران معترض در این زمینه گفت: ما فقط خواهان دریافت حقوق قانونی خود هستیم و پنج ماه از سال گذشته و بدون قرارداد هستیم و سه ماه حقوق معوقه داریم، در حالی که مخارج زندگی روزبه‌روز بیشتر می‌شود و ما دیگر توان ادامه این وضعیت را نداریم.

کارگران قرق‌بان جنگل‌های شمال نور که طی روزهای شنبه و یکشنبه هفته جاری مقابل ساختمان مدیریت شرکت در شهر نور حاضر شده بودند، خواستار ورود نهادهای نظارتی و حمایتی برای رسیدگی به وضعیت خود و الزام کارفرما به انجام تعهدات قانونی شدند.

انتهای پیام/