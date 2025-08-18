خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سه ماه حقوق معوق کارگران قرق‌بان نور/ از بلاتکلیفی خسته‌ایم!

سه ماه حقوق معوق کارگران قرق‌بان نور/ از بلاتکلیفی خسته‌ایم!
کد خبر : 1674959
لینک کوتاه کپی شد.

جمعی از کارگران قرق بان «شرکت توسعه صنعت و کشاورزی جنگل‌های شمال» شاغل در نور با ابراز نگرانی از تاخیر سه ماهه در پرداخت مطالبات مزدی خود، خواستار رسیدگی فوری مسئولان به وضعیت معیشتی‌شان شدند.

تعدادی از کارگران قرق‌بان که در  شرکت توسعه و محافظت از جنگل‌های شمال در منطقه نور در استان مازندران فعالیت دارند، در تماس با خبرنگار ایلنا اعلام کردند:  ۴۲ نفر هستیم که با گذشت نزدیک به پنج ماه از آغاز سال جاری، هنوز قرارداد کاری نداریم و حقوق سه ماه گذشته به ما پرداخت نشده است؛ پیگیری‌های مکرر از مدیران شرکت نیز تاکنون بی‌پاسخ مانده است.

به گفته این کارگران، مراجعه‌های مکرر به بخش‌های مختلف شرکت و مدیران مرتبط، تاکنون نتیجه‌ای نداشته و تنها پاسخی که دریافت کرده‌اند، «بی‌اطلاعی» یا وعده‌های بدون زمان مشخص بوده است؛ این در حالی است که  خانواده‌های این کارگران به دلیل فشارهای معیشتی و افزایش هزینه‌های زندگی، با مشکلات جدی اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند.

یکی از کارگران معترض در این زمینه گفت: ما فقط خواهان دریافت حقوق قانونی خود هستیم و پنج ماه از سال گذشته و بدون قرارداد هستیم و سه ماه حقوق معوقه داریم، در حالی که مخارج زندگی روزبه‌روز بیشتر می‌شود و ما دیگر توان ادامه این وضعیت را نداریم.

کارگران قرق‌بان جنگل‌های شمال نور که طی روزهای شنبه و یکشنبه هفته جاری مقابل ساختمان مدیریت شرکت در شهر نور حاضر شده بودند، خواستار ورود نهادهای نظارتی و حمایتی برای رسیدگی به وضعیت خود و الزام کارفرما به انجام تعهدات قانونی شدند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
لوازم کودک ارابه
ایران کیش
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور