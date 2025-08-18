خبرگزاری کار ایران
تغییر زمان برگزاری سیزدهمین آزمون‌ استخدامی فراگیر +جزئیات

تغییر زمان برگزاری سیزدهمین آزمون‌ استخدامی فراگیر +جزئیات
سازمان اداری و استخدامی کشور طی اطلاعیه‌ای، اعلام کرد: زمان برگزاری سیزدهمین آزمون استخدامی فراگیر از ۱۴ شهریور به تاریخ ۲۷ شهریور تغییر پیدا کرده است.

به گزارش ایلنا، حسین رحمانیان، رئیس این مرکز و سخنگوی سازمان اداری و استخدامی کشور، با اعلام این خبر گفت: این تصمیم با توجه به اینکه تغییر و تعویق برگزاری امتحانات پایان ترم دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی و سایر دانشگاه‌های کشور به دلیل جنگ ۱۲ روزه تحمیلی را داشتیم، اتخاذ شده است. 

وی با اشاره به ضرورت تسهیل مشارکت حداکثری و کاهش غیبت احتمالی و نیز تقاضای بالای شرکت‌کنندگان برای به تعویق انداختن زمان افزود: زمان آزمون با موافقت مقام‌عالی سازمان و وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، تغییر یافته است تا داوطلبان زمان بیشتری برای مطالعه و آمادگی در اختیار داشته باشند. 

بر اساس این گزارش، امتحانات پایان ترم دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی و سایر دانشگاه‌های کشور به دلیل جنگ ۱۲ روزه تحمیلی با رژیم غاصب، به تاریخ ۱۲ شهریور الی ۲۴ شهریورماه موکول شد.

 

