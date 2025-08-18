مراسم تقدیر از آزادگان شاغل در وزارت کار
آئین تجلیل از آزادگان شاغل در وزارت کار به مناسبت سالروز بازگشت آزادگان میهن، با حضور سیدجواد رضوی، معاون توسعه مدیریت و منابع و مسعود آزادی، مشاور وزیر در امور ایثارگران برگزار شد.
به گزارش ایلنا، سیدجواد رضوی (معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت کار) در مراسم تقدیر از اسرا و آزادگان شاغل در وزارت کار، آزادگان را نماد استقامت و ایثار، الگویی برای نسلهای کنونی و آینده توصیف کرد و گفت: «آزادگان با صبر و پایداری خود در سختترین شرایط اسارت، درس بزرگی از عزت و سربلندی به ما آموختند.
وی با تأکید بر نقش بیبدیل خانوادههای آزادگان افزود: «خانوادههای این قهرمانان، ستونهای اصلی استقامت آنها بودند. صبر، حمایت و فداکاری همسران، فرزندان و والدین آزادگان در دوران اسارت، خود مصداق ایثار و ازخودگذشتگی است.»
وی افزود: «ما در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به وجود چنین قهرمانانی افتخار میکنیم»
در این مراسم، آزادگان حاضر در جلسه به بیان خاطراتی از دوران اسارت پرداختند که هر یک نشاندهنده عمق ایمان و اراده آنها در برابر سختیها بود.