به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی به نقل از روابط عمومی و امور فرهنگی مدیریت درمان تامین اجتماعی خوزستان، دکتر پناهی‌زاده که جهت بازدید از مراکز درمانی سازمان تامین اجتماعی به استان خوزستان سفر کرده بود؛ به اتفاق هیاتی از مدیران سازمان با حضور در بیمارستان‌های شفا مسجدسلیمان، شهدای شوشتر، ۹۶ تختخوابی تامین اجتماعی دزفول، امیرالمؤمنین (ع) اهواز، ۱۷ شهریور آبادان و بیمارستان امام موسی کاظم (ع) ماهشهر بازدید و در جریان مشکلات این مراکز قرار گرفتند و در طی جلساتی با حضور دکتر عبدی زاده مدیر درمان و روسای بیمارستان‌ها راهکارهای حل مشکلات مطرح شده را مورد بررسی قرار داده و دستورات لازم را دراین زمینه صادر کرد.

مدیر کل درمان مستقیم سازمان تامین اجتماعی تاکید کرد: دستور آقای سالاری مدیرعامل سازمان استفاده حداکثری از ظرفیت موجود مراکز ملکی و بهره وری بیشتر از سرمایه‌گذاری سازمان در بخش درمان در جهت افرایش خدمات دهی به بیمه شدگان عزیز و جلب رضایت مندی بیماران است.

پناهی زاده همچنین از حادثه دیدگان تصادف دلخراش اتوبوس زائران اربعین در محور بصره - شلمچه که منجر به جان باختن ۵ زائر و مصدومیت تعداد زیادی از زائران خوزستانی شد، عیادت و ضمن نظارت بر روند درمان و خدمات دهی به حادثه دیدگان، با تشکر از تلاش و زحمات کادر درمان بیمارستان ۱۷ شهریور؛ دستور رسیدگی فوری به وضعیت مجروحان را صادر کرد.

وی ضمن ابراز همدردی و تسلیت به خانواده‌های داغدار این حادثه و آرزوی صبر و شکیبایی برای بازماندگان؛ از خداوند متعال برای مصدومان شفای عاجل مسالت نمود.

