پیمانکاران باید بروند؛
تجمع کارگران ارکان ثالث نفت و گاز گچساران
کارگران ارکان ثالث صنعت نفت و گاز گچساران، در اعتراض به تبعیض و حضور پیمانکاران تجمع برگزار کردند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، امروز، یکشنبه ۲۶ مرداد ۱۴۰۴، کارگران ارکان ثالث نفت و گاز گچساران، در اعتراض به تبعیض و پایین بودنِ حقوق و مزایای خود نسبت به کارگران رسمی و قرارداد مستقیم، مقابل ساختمان مرکزی شرکت بهرهبرداری نفت و گاز گچساران تجمع برگزار کردند.
این کارگران خواستار حذف شرکتهای پیمانکاری هستند و میگویند: سختترین کار را در بدترین شرایط انجام میدهیم و کمترین حقوق و مزایا را دریافت میکنیم.
پیشتر این کارگران در بیانیهای به مرگ یکی از کارگران مجموعه به نام «صابر آسایش» اعتراض کرده بودند. کارگران مرگ این کارگر را محصول مستقیم بیتفاوتی، تبعیض و سیاستهای غلط مدیران دانسته بودند.