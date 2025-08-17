خبرگزاری کار ایران
برپایی میز خدمت بازنشستگان کشوری +جزئیات

بازنشستگان کشوری می‌توانند در روزهای سه‌شنبه هر هفته از ساعت ۹ صبح به دفاتر استانی این صندوق در سراسر کشور مراجعه کنند و از خدمات «میز خدمت» بهره‌مند شوند.

به گزارش ایلنا، صندوق بازنشستگی کشوری در اطلاعیه ای اعلام کرد: طبق ابلاغ رسمی از سوی مدیرعامل صندوق به مدیران و نمایندگی های استانی، از این پس میز خدمت در روزهای سه‌شنبه در مدیریت های استانی سراسر کشور برقرار است.
 
مدیران استانی صندوق بازنشستگی به صورت حضوری و مستقیم به درخواست‌ها و مسائل مراجعین رسیدگی می‌کنند تا فرآیند پاسخگویی و پیگیری امور تسهیل شود.
 
این اقدام با هدف ارتقای رضایت مندی، افزایش اعتماد عمومی، بهبود کیفیت خدمات و شفافیت در راستای رفع نیازها و مشکلات بازنشستگان صورت می پذیرد. 
 

 

