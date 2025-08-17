برپایی میز خدمت بازنشستگان کشوری +جزئیات

به گزارش ایلنا، صندوق بازنشستگی کشوری در اطلاعیه ای اعلام کرد: طبق ابلاغ رسمی از سوی مدیرعامل صندوق به مدیران و نمایندگی های استانی، از این پس میز خدمت در روزهای سه‌شنبه در مدیریت های استانی سراسر کشور برقرار است.

بر این اساس، بازنشستگان کشوری می‌توانند در روزهای سه‌شنبه هر هفته از ساعت ۹ صبح به دفاتر استانی این صندوق در سراسر کشور مراجعه کنند و از خدمات «میز خدمت» بهره‌مند شوند.

مدیران استانی صندوق بازنشستگی به صورت حضوری و مستقیم به درخواست‌ها و مسائل مراجعین رسیدگی می‌کنند تا فرآیند پاسخگویی و پیگیری امور تسهیل شود.

این اقدام با هدف ارتقای رضایت مندی، افزایش اعتماد عمومی، بهبود کیفیت خدمات و شفافیت در راستای رفع نیازها و مشکلات بازنشستگان صورت می پذیرد.