خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی تشریح کرد:

بهره‌برداری و آغاز عملیات اجرایی ۶۵ پروژه عمرانی تامین اجتماعی با بیش از ۸ همت سرمایه‌گذاری

بهره‌برداری و آغاز عملیات اجرایی ۶۵ پروژه عمرانی تامین اجتماعی با بیش از ۸ همت سرمایه‌گذاری
کد خبر : 1674435
لینک کوتاه کپی شد.

​مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی گفت: رویکرد سازمان تأمین اجتماعی توسعه خدمات پایدار درمانی و بیمه‌ای در سراسر کشور است و تلاش داریم با تمرکز بر پروژه‌های کلیدی و فناورانه، کیفیت خدمات‌رسانی را افزایش دهیم.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، مصطفی سالاری در آیین بهره برداری و آغاز عملیات اجرایی رسمی ۶۵ پروژه سازمان تأمین اجتماعی که به صورت همزمان در سراسر کشور و با حضور محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور و احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، گفت: بابت مجموع ۶۵ پروژه که امروز به صورت همزمان به بهره‌برداری و یا آغاز عملیات اجرایی رسید، حدود ۸۴۰۰ همت سرمایه‌گذاری صورت گرفت و ۱۳ میلیون نفر در ۲۲ استان کشور به طور مستقیم از این پروژه‌ها بهره‌مند می‌شوند. 

سالاری افزود: ۲۹ پروژه شامل ۲۱ پروژه درمانی و ۸ پروژه بیمه‌ای با مجموع ۴۲ هزار مترمربع زیربنا و ارزش روز براوردی حدود ۲۳۰۰ میلیارد تومان در ۱۵ استان به طور رسمی به بهره‌برداری رسید. 

وی افزود: حدود ۸ میلیون نفر به طور مستقیم از پروژه‌های مذکور بهره‌برداری و استفاده خواهند کرد. 

سالاری ادامه داد: در قالب همین پروژه‌ها، امروز ۲۷ دستگاهِ های‌تک شامل تجهیزات پیشرفته‌ای مانند MRI و سی‌تی‌اسکن با اعتبار بالغ بر ۱۵۰۰ میلیارد تومان در نقاط مختلف کشور به صورت رسمی وارد مدار بهره‌برداری و خدمت به بیمه‌شدگان و بازنشستگان عزیز شد. 

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی افزود: در بخش پروژه‌های جدید نیز، عملیات اجرایی ۳۶ پروژه با مجموع زیربنای ۱۴۰ هزار متر مربع که غالبا در حوزه درمانی است، به طور رسمی آغاز شد که برای تکمیل این پروژه‌ها در مجموع حدود ۶ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی شده است. 

وی با بیان اینکه این مبلغ بدون احتساب قیمت زمین، مجوزها و سایر هزینه‌های جانبی است، افزود: همه این طرح‌ها از مرحله تأمین اعتبار عبور کرده‌اند و فرایندهای اجرایی آن‌ها حداقل در سطح تجهیز کارگاه آغاز شده است. 

سالاری در ادامه با اشاره به پروژه‌های در دست اجرا تصریح کرد: علاوه بر این موارد، ۴۴ پروژه دیگر نیز با زیربنای بیش از ۱۴۶ هزار متر مربع و به ارزش بیش از ۴ هزار میلیارد تومان در مراحل مختلف و ابتدایی عملیات اجرایی است و بزودی وارد مرحله رسمی می‌شوند. 

وی تاکید کرد: رویکرد سازمان تأمین اجتماعی توسعه خدمات پایدار درمانی و بیمه‌ای در سراسر کشور است و تلاش داریم با تمرکز بر پروژه‌های کلیدی و فناورانه، کیفیت خدمات‌رسانی را افزایش دهیم. 

سالاری با قدردانی حمایت‌ها و توجه ویژه دکتر عارف به موضوعات سازمان تامین اجتماعی، افزود: حمایت دولت، راهنمایی، پیگیری و همراهی ارزشمند دکتر میدری در اجرای برنامه‌های اصلاحی و تحولی سازمان برای رفع مشکلات و بهبود خدمت‌رسانی به عموم ذینفعان این سازمان موثر و ارزشمند است. 

سالاری در پایان از حضور مقامات و مسوولین محلی در آئین‌های همزمانی که در محل پروژه‌ها برگزار شد، تاکید کرد: تعامل و همراهی مقامات دولتی و نمایندگان محترم مجلس در استان‌ها جهت پیشرفت پروژه‌ها قابل تقدیر است و این پروژه‌ها، نقش مهمی در توسعه و ارتقای کیفیت خدمات درمانی و بیمه‌ای مناطق مختلف کشور خواهند داشت.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
لوازم کودک ارابه
ایران کیش
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور