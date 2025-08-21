بازرس کانون عالی کارگران ساختمانی در گفتوگو با ایلنا طرح کرد؛
تامین اجتماعی به دنبال بهانه برای قطع بیمه کارگران ساختمانی!
بازرس کانون عالی کارگران ساختمانی کشور گفت: در حال حاضر تامین اجتماعی به دنبال بهانه است تا بیمه کارگران ساختمانی را قطع کند.
عباس شیری، بازرس کانون عالی کارگران ساختمانی کشور، در گفتگو با خبرنگار «ایلنا» در رابطه با شیوه نامه بیمه کارگران ساختمانی گفت: چند روز پیش جلسهای با برخی از اعضای هیئت مدیره سازمان تأمین اجتماعی در رابطه با شیوهنامه بیمه کارگران ساختمانی برگزار شد. این شیوهنامه ایراداتی دارد که باید به نفع کارگران ساختمانی اصلاح شود.
وی ادامه داد: در بند ۹ این شیوه نامه که مربوط به نحوه احراز هویت شغلی و بیمه کارگران ساختمانی است، نقش انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی نادیده گرفته شده که ما خواستار اصلاح این موضوع هستیم.
شیری بیان کرد: همچنین در این شیوهنامه آمده که اگر بیمه سه کارگر قطع شود، یک کارگر باید جایگزین آن شود. ما به این بند هم معترض هستیم. قبلا قانون بود که اگر بیمه دو کارگر قطع شود، یک کارگر باید جایگزین آن شود که حتی تأمین اجتماعی این را هم اجرا نکرد. حالا در شیوهنامه جدید یک پله هم عقبتر رفتند که ما میخواهیم این موضوعات هر چه سریعتر اصلاح شود.
این فعال کارگری افزود: ضمن اینکه درخواست ما این است که وزارت کار و تأمین اجتماعی، روند اجرای این شیوهنامه را تسریع کنند. تا بررسیهای نهایی این شیوه نامه انجام شود زمان زیادی طول میکشد، در حالیکه نباید شیوه نامه باعث تاخیر در تخصیص بیمه به کارگران ساختمانی شود.
بازرس کانون کارگران ساختمانی کشور گفت: در خواست ما این است که فعلا بیمه کارگرانی که قطع شده را برقرار کنند و بعد بروند دنبال اجرای شیوه نامه و تخصیص سهمیه. ضمن اینکه باید تاکید کنم که اصلا ربط دادن بیمه به شیوهنامه ایراد دارد. ما قانون اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی را داریم و این قانون باید اجرا شود.
شیری گفت: کارگرانی که برای دریافت بیمه مراجعه میکنند بسیار هستند و از سوی دیگر، تأمین اجتماعی به شکل بیرویه و به هر بهانه بیمه کارگران را قطع میکند. مثلا در قانون فنی و حرفهای، به اسکلتکار و در و پنجرهساز کارت مهارت تعلق میگیرد اما در حوزه کاری ما، راویزکار و شیروانیکار هم کارگر ساختمانی هستند اما چون ما نمیتوانیم به اینها کارت مهارت بدهیم، اگر بازرس بیاید و ببیند کارگری راویز کاری هم میکند بیمهاش قطع میشود. در صورتی که باید توجه داشته باشیم که اکثر کارها الان آرماتوربندی است و اسکلتبندی کم شده و طرف مجبور است چند کار را با هم انجام دهد.
این فعال کارگری گفت: در حال حاضر تامین اجتماعی به دنبال بهانه است تا بیمه کارگران ساختمانی را قطع کنند. مثلا بازرس با کارگر تماس میگیرد اما کارگر نمیتواند حین کار جواب دهد و بعد هم هر چه کارگر تماس میگیرد بازرس جواب نمیدهد و همین مسئله باعث قطع بیمه کارگر ساختمانی میشود.