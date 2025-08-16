خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

جزئیات بیشتر از مرگ یک کارگر فولاد مکران بر اثر برق گرفتگی

جزئیات بیشتر از مرگ یک کارگر فولاد مکران بر اثر برق گرفتگی
کد خبر : 1674307
لینک کوتاه کپی شد.

برق گرفتگی باعث مرگ یک کارگر در پروژه فولاد مکران واقع در شهر چابهار شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، حادثه برق‌گرفتگی در پروژه فولاد مکران واقع در شهر چابهار در روز های گذشته منجر به مرگ یک کارگر شده است.

بعد از وقوع این حادثه که منجر به سقوط وی از ساختمان شد، امدادگران اورژانس سریعا به محل اعزام شده و با احیای قلبی و ریوی، مصدوم را به بیمارستان منتقل می‌کنند اما وی به دلیل شدن جراحات وارده جان خود را از دست می‌دهد.

هویت این کارگر «پرویز رئیسی» ۲۵ ساله، اعلام شده است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور