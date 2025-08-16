جزئیات بیشتر از مرگ یک کارگر فولاد مکران بر اثر برق گرفتگی

به گزارش خبرنگار ایلنا، حادثه برق‌گرفتگی در پروژه فولاد مکران واقع در شهر چابهار در روز های گذشته منجر به مرگ یک کارگر شده است.

بعد از وقوع این حادثه که منجر به سقوط وی از ساختمان شد، امدادگران اورژانس سریعا به محل اعزام شده و با احیای قلبی و ریوی، مصدوم را به بیمارستان منتقل می‌کنند اما وی به دلیل شدن جراحات وارده جان خود را از دست می‌دهد.

هویت این کارگر «پرویز رئیسی» ۲۵ ساله، اعلام شده است.

