به گزارش ایلنا، در راستای توسعه دیپلماسی مهارت و تبیین سیاست‌های سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای در گسترش آموزش‌های مهارتی در خارج از کشور، نشستی با حضور معاون آموزش سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور و سفیر ایران در نامیبیا (ویندهوک) برگزار شد.

معاون آموزش سازمان در این نشست، خاطرنشان کرد: این سازمان با دارا بودن ۷۰۰ مرکز آموزشی دولتی و ۲۰ هزار آموزشگاه‌آزاد در سراسر کشور به ارائه آموزش‌های مهارتی به ۱۹ گروه هدف از سنین ۱۵ سالگی اعم از دانش‌آموزان، فارغ‌اتحصیلان، شاغلین صنایع، زندانیان، زنان سرپرست خانواده و… می‌پردازد.

«سیدجمیل احمدی»، بیان داشت: سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای، دارای ظرفیت‌های بی‌نظیری در خارج از مرزهای کشور به ویژه در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا به اصطلاح، منطقه‌ی منا، است.

بر اساس این گزارش، در این نشست با ابوالفتح بیگی، سفیر ایران در نامیبیا (ویندهوک)، مباحثی از قبیل امکان شروع همکاری‌های دوجانبه، آموزش مربیان نامیبیایی، مشاوره در زمینه انتقال دانش و تجربه درخصوص کارگاه‌های آموزشی مهارتی، مطرح شد.

انتهای پیام/