درخواست کارگران بیکار شده فولاد سیادن ابهر برای بازگشت به کار
نزدیک به ۲۰ کارگر قرار دادی کارخانه «فولاد سیادن ابهر» که روز پنجشنبه دوم مرداد ماه سال جاری با اتمام قرارداد بیکار شدهاند، همچنان منتظر بازگشت به کار خود هستند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، کارگران قرار دادی بیکار شده کارخانه «فولاد سیادن ابهر» همچنان در انتظار بازگشت به کار خود هستند.
یکی از کارگران تعدیلی کارخانه «فولاد سیادن ابهر» با بیان اینکه هنوز بازگشت به کار نشدهایم، گفت: حدودا ۵۰ کارگر قراردادی کارخانه فولاد سیادن ابهر با سوابق یک تا ۱۸ سال هستیم که از ۲ مرداد ماه سال جاری، کارفرما از ورودمان به محل کار جلوگیری کرده و بیکار شدهایم.
او گفت: وضعیت پیش آمده به بهانه عدم نیاز کارخانه در حالی بود که بعد از گذشت چند روز حدودا ۳۰ نفر از همکارانمان به کار سابقشان بازگشتند و ما ۲۰ نفر هنوز به کار بازنگشته ایم.
این کارگر بیکار شده کارخانه فولاد سیادن به نیابت از همکاران خود تصریح کرد: از چند سال قبل به امید اشتغال پایدار در کارخانه فولاد سیادن واقع در شهرستان ابهر مشغول به کار شدهایم و در طول این مدت آنچه دریافت کردهایم فقط حداقل مزدی بوده است.