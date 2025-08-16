خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

درخواست کارگران بیکار شده فولاد سیادن ابهر برای بازگشت به کار

درخواست کارگران بیکار شده فولاد سیادن ابهر برای بازگشت به کار
کد خبر : 1674169
لینک کوتاه کپی شد.

نزدیک به ۲۰ کارگر قرار دادی کارخانه «فولاد سیادن ابهر» که روز پنجشنبه دوم مرداد ماه سال جاری با اتمام قرارداد بیکار شده‌اند، همچنان منتظر بازگشت به کار خود هستند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، کارگران قرار دادی بیکار شده کارخانه «فولاد سیادن ابهر» همچنان در انتظار بازگشت به کار خود هستند.

یکی از کارگران تعدیلی کارخانه «فولاد سیادن ابهر» با بیان اینکه هنوز بازگشت به کار نشده‌ایم، گفت: حدودا ۵۰ کارگر قراردادی کارخانه فولاد سیادن ابهر با سوابق یک تا ۱۸ سال هستیم که از ۲ مرداد ماه سال جاری، کارفرما از ورودمان به محل کار جلوگیری کرده و بیکار شده‌ایم.

او گفت: وضعیت پیش آمده به بهانه‌ عدم نیاز کارخانه در حالی بود که بعد از گذشت چند روز حدودا ۳۰ نفر از همکارانمان  به کار سابقشان بازگشتند و ما ۲۰ نفر هنوز  به کار بازنگشته ایم.

این کارگر بیکار شده کارخانه فولاد سیادن به نیابت از همکاران خود تصریح کرد: از چند سال قبل به امید اشتغال پایدار در کارخانه فولاد سیادن واقع در شهرستان ابهر مشغول به کار شده‌ایم و در طول این مدت آنچه دریافت کرده‌ایم فقط حداقل مزدی بوده است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور