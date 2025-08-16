«ITUC» و «IFJ» هدف قراردادن عمدی خبرنگاران در غزه را محکوم کردند
کنفدراسیون بینالمللی اتحادیههای کارگری (ITUC) و (IFJ) در بیانیهای قتل جمعی از خبرنگاران را در روزهای اخیر توسط اسرائیل محکوم کردند.
به گزارش ایلنا، کنفدراسیون بینالمللی اتحادیههای کارگری (ITUC) با همراهی فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران (IFJ) با انتشار بیانیهای در واکنش به قتل انس الشریف خبرنگار الجزیره و چند خبرنگار دیگر در روزهای اخیر، قتل هدفمند روزنامهنگاران در غزه را محکوم و خواستار پاسخگویی دولت نتانیاهو در این مورد شدند.
کنفدراسیون بینالمللی اتحادیههای کارگری (ITUC) و (IFJ) در این بیانیه با شدیدترین لحن، قتل عمدی و شلیک هدفمند به شش کارمند و روزنامهنگار الجزیره و دیگر رسانهها در شهر غزه آن هم در محل اقامت علنی و رسمی آنها را محکوم کرده و درخواست برخورد حقوقی با نظامیان اسرائیلی را مطرح کردند.
در این بیانیه آمده است: روزنامهنگاران و خبرنگاران، غیرنظامیانی به عنوان نیروی کار صنعت رسانه، تحت حمایت قوانین بینالمللی بشردوستانه قرار دارند. هرگونه حمله به کارکنان رسانهای که به وضوح شناسایی شدهاند، یک تجاوز و یک جنایت جنگی بالقوه است. ما به همراه فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران (IFJ) خواستار تحقیقات فوری و مستقل و پاسخگو کردن مسئولان این حادثه هستیم.
قربانیان در چادری که محل اسکان روزنامهنگاران بود، در بیرون بیمارستان الشفا در شهر غزه بودند که مورد حمله هوایی اسرائیل قرار گرفت. آنها عبارت بودند از:
روزنامهنگار انس الشریف.
خبرنگار محمد قریقه.
فیلمبرداران ابراهیم زاهر و مومن علیوه.
راننده محمد نوفل.
عکاس آزاد محمد الخالدی
در این بیانیه مشترک با اشاره به اینکه «از اکتبر ۲۰۲۳، حدود ۲۰۰ روزنامهنگار و فعال رسانهای در این درگیری کشته شدهاند که تلفاتی بیسابقه است» تاکید شده است: این یک حمله هولناک به آزادی مطبوعات و نقض فاحش قوانین بینالمللی است. اسرائیل با جلوگیری از ورود روزنامهنگاران مستقل به غزه، بدون بررسی دقیق گزارشهای بیطرفانه عمل میکند. اکنون بیش از هر زمان دیگری به روزنامهنگاران در آنجا نیاز است تا به جهان نشان دهند که در این منطقه چه میگذرد. انفعال سیاسی در مواجهه با چنین جنایاتی، سهلانگاری جنایی است. ما خواستار آتشبس فوری، تحقیقات مستقل، پاسخگویی عاملان و گامهای مشخص به سوی صلح عادلانهای هستیم که از جان هر غیرنظامی محافظت کند. کنفدراسیون بینالمللی اتحادیههای کارگری در کنار روزنامهنگاران و همه غیرنظامیان در غزه و اسرائیل است که همچنان بهای انفعال سیاسی را میپردازند. کنفدراسیون بینالمللی اتحادیههای کارگری (ITUC) و (IFJ) خواستههای اصلی خود برای پایان دادن به درگیری که در اینجا به تفصیل شرح داده شده است را تکرار میکنند:
آتشبس فوری و دائمی.
آزادی همه گروگانها و آزادی فلسطینیهایی که خودسرانه بازداشت شدهاند.
دسترسی کامل، ایمن و پایدار بشردوستانه و لغو محاصره غزه.
پاسخگویی در قبال همه موارد نقض قوانین بینالمللی، از جمله تحقیقات مستقل و بینالمللی در مورد حملات به غیرنظامیان و روزنامهنگاران.
توقف انتقال سلاح که خطر تسهیل نقضهای جدی را به همراه دارد.
یک مسیر سیاسی معتبر، مبتنی بر قوانین بینالمللی و قطعنامههای سازمان ملل، برای پایان دادن به اشغال و تضمین صلح عادلانه و پایدار.