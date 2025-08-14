خبرگزاری کار ایران
ثبت نام بیمه درمانی اکمل بازنشستگان کشوری در برخی استانها

ثبت نام بیمه درمانی اکمل بازنشستگان کشوری در برخی استانها
بیمه درمانی جدیدی به نام «اکمل» برای بازنشستگان کشوری ارائه شده که علاوه بر بیمه تکمیلی است و باید برای آن هزینه بپردازند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، پدیده درمانی جدیدی به نام بیمه اکمل  برای بازنشستگان صندوق کشوری ارائه شده است.

ثبت نام بیمه اکمل در برخی استانها از جمله کرمان آغاز شده و براساس اعلام رسمی، هزینه های درمانی که بیمه های پایه و تکمیلی بازنشستگان صندوق کشوری پوشش نمی دهند، بر اساس قرارداد بیمه اکمل جبران می شوند.

مریم یزدان پناه، مدیر شعبه آتیه سازان استان کرمان در این رابطه گفته است: در این طرح بازنشستگان و وظیفه بگیران صندوق بازنشستگی کشوری به اتفاق تمامی اعضای خانواده که دارای بیمه تکمیلی درمان هستند، تحت پوشش بیمه درمان اکمل قرار می گیرند. بیمه شدگانی که در قرارداد اکمل سال 1403 تحت پوشش بوده اند به شکل خودکار تحت پوشش این طرح قرار خواهند گرفت و در صورت درخواست انصراف از پوشش تا 31 شهریور فرصت دارند به کانونهای بازنشستگی و یا نمایندگی های شرکت آتیه سازان حافظ درسطح استان مراجعه نمایند

 

 

 

