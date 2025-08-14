نرخ بیکاری در یک استان به ۵.۱ درصد رسید

به گزارش ایلنا، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد از کاهش چشمگیر اتباع دارای مجوز کار در استان خبر داد و گفت: این تعداد از ۳۴ هزار و ۷۷۷ نفر در سال گذشته به ۱۰ هزار و ۹۳ نفر در چهارماهه نخست امسال کاهش یافته است.



صدور مجوز صرفاً برای دارندگان اقامت قانونی



فرهاد شیخی در بازدید از دفتر خبرگزاری ایسنا و در گفت‌وگو با خبرنگاران، اظهار کرد: مجوز اشتغال برای اتباع خارجی صرفاً در ۵۶ رشته شغلی، بنا به نیاز کارفرمایان و پس از استعلام‌های لازم صادر یا تمدید می‌شود و شرط اصلی آن، اقامت قانونی فرد در استان است.

شناسایی ۲۲۷ تبعه غیرمجاز در چهار ماه

وی افزود: در همین بازه زمانی، ۲۷۰ مورد بازرسی از کارگاه‌ها انجام شده که منجر به شناسایی ۲۲۷ تبعه غیرمجاز شاغل شد. براساس قانون، کارفرمایانی که اتباع فاقد پروانه کار را به‌کار گیرند، بابت هر روز اشتغال غیرمجاز، معادل پنج برابر حداقل دستمزد روزانه جریمه می‌شوند و در صورت تکرار، این جریمه دو برابر خواهد شد.



تحقق ۲۴ درصدی تعهد اشتغال استان

شیخی با اشاره به تعهد ایجاد ۱۷ هزار و یک فرصت شغلی در سال جاری، گفت: تاکنون ۲۴ درصد این تعهد با ایجاد ۸۳۸ فرصت محقق شده است. سهم اشتغال استان به ترتیب در بخش صنعت ۴۷.۹ درصد، خدمات ۴۴.۲ درصد و کشاورزی ۷.۹ درصد است. نرخ بیکاری استان نیز در بهار امسال به ۵.۱ درصد کاهش یافته و نرخ مشارکت اقتصادی از ۴۲ به ۴۳.۵ درصد افزایش یافته است.



آمار بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی استان

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تعداد بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی را ۲۹۴ هزار و ۹۲۳ نفر اعلام کرد که ۵۷.۹ درصد آنها بومی و ۴۱.۵ درصد غیربومی هستند.

وی افزود: تعداد بیمه‌شدگان اتباع خارجی در استان یک‌هزار و ۵۳۹ نفر است.



پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸ و مشاغل خانگی



وی درباره تسهیلات اشتغال نیز گفت: سال گذشته از محل تبصره ۱۸ قانون بودجه، ۷۷۸ میلیارد ریال به استان ابلاغ شد که برای ۸۹ طرح به ارزش ۱۱۷۴ میلیارد ریال مصوب شده و تاکنون شش طرح معادل ۴۶ میلیارد ریال پرداخت شده است. همچنین در حوزه مشاغل خانگی، ۹۵۰ میلیارد ریال تسهیلات به ۷۶۰ نفر پرداخت شده که ۱۱۳۹ فرصت شغلی ایجاد و ۱۳۷۱ مجوز صادر شده است.



تأکید بر صیانت از نیروی کار بومی

شیخی در پایان بر لزوم حمایت از نیروهای کار بومی، جلوگیری از اشتغال غیرمجاز اتباع خارجی و تسهیل شرایط کارآفرینی در استان تأکید کرد.

