​ تمدید مهلت استفاده از بسته تشویقی بانک رفاه کارگران +جزئیات

بانک رفاه کارگران اعلام کرد:​ مهلت استفاده از بسته تشویقی این بانک تمدید شد.

به گزارش ایلنا، به دنبال استقبال کارفرمایان و بیمه‌پردازان سازمان تامین اجتماعی از بسته حمایتی و تشویقی بانک رفاه کارگران، مهلت استفاده از این خدمت تا اطلاع ثانوی تمدید شد.

 این خدمت با عنوان "تامینو" اجرایی شده است و بانک رفاه از این طریق به مشمولان واجد شرایط "کمک‌هزینه اقتصادی" و "تسهیلات" پرداخت می‌کند.  
 کارفرمایان و بیمه‌پردازانی (اشخاص حقیقی و حقوقی با مبالغ حق بیمه پرداختی ماهانه بالای 10 میلیارد ریال) که تا قبل از بیستم هر ماه از طریق درگاه‌های حضوری و غیرحضوری این بانک نسبت به پرداخت حق بیمه همان ماه اقدام کنند، مشمول امتیاز و متناسب با امتیاز کسب شده از کمک هزینه اقتصادی بهره‌مند می‌شوند.
 همچنین کارفرمایان و بیمه‌پردازانی که به مدت سه ماه متوالی نسبت به پرداخت حق بیمه خود در مواعد یکم تا پنجم هر ماه از طریق درگاه‌های حضوری و غیرحضوری بانک رفاه کارگران اقدام کنند، مشمول دریافت تسهیلات ارزشمند این طرح (تا سقف پنج میلیارد تومان) می‌شوند.

 

