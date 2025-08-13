خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در چهار ماه نخست امسال؛

مرگ ۱۳ نفر بر اثر حوادث کار، فقط در استان همدان

مرگ ۱۳ نفر بر اثر حوادث کار، فقط در استان همدان
کد خبر : 1673420
لینک کوتاه کپی شد.

بنا بر اعلام پزشکی قانونی استان همدان، در چهار ماه نخست امسال، ۱۳ نفر بر اثر حوادث ناشی از کار در استان جان خود را از دست داده‌اند.

به گزارش ایلنا نقل از اداره‌کل پزشکی قانونی استان همدان، این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۱۷ نفر بوده که نشان‌دهنده کاهش هفت درصدی تلفات است.

همچنین در این مدت، ۱۶۱ نفر به دلیل حوادث ناشی از کار دچار مصدومیت شده و به مراکز پزشکی قانونی استان مراجعه کرده‌اند؛ در حالی که این آمار در چهار ماه نخست سال گذشته ۱۷۳ نفر بوده و ۷ درصد کاهش یافته است.

کارشناسان حوزه ایمنی و بهداشت کار تأکید دارند که رعایت اصول ایمنی، استفاده از تجهیزات حفاظت فردی، آموزش مداوم، و پایبندی به دستورالعمل‌های کاری می‌تواند از بروز بسیاری از حوادث جلوگیری کند.

با توجه به اینکه فصل تابستان، زمان اوج فعالیت‌های عمرانی و کار‌های فصلی است، به کارگران و کارفرمایان توصیه می‌شود در این ایام بیش از پیش نکات ایمنی را رعایت کرده و با استفاده صحیح از وسایل حفاظت فردی، حفظ فاصله از خطر و انجام کار مطابق دستورالعمل‌های ایمنی، سلامت خود و همکارانشان را تضمین کنند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

خرید سی پی کالاف

قیمت دیزل ژنراتور