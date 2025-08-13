در چهار ماه نخست امسال؛
مرگ ۱۳ نفر بر اثر حوادث کار، فقط در استان همدان
بنا بر اعلام پزشکی قانونی استان همدان، در چهار ماه نخست امسال، ۱۳ نفر بر اثر حوادث ناشی از کار در استان جان خود را از دست دادهاند.
به گزارش ایلنا نقل از ادارهکل پزشکی قانونی استان همدان، این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۱۷ نفر بوده که نشاندهنده کاهش هفت درصدی تلفات است.
همچنین در این مدت، ۱۶۱ نفر به دلیل حوادث ناشی از کار دچار مصدومیت شده و به مراکز پزشکی قانونی استان مراجعه کردهاند؛ در حالی که این آمار در چهار ماه نخست سال گذشته ۱۷۳ نفر بوده و ۷ درصد کاهش یافته است.
کارشناسان حوزه ایمنی و بهداشت کار تأکید دارند که رعایت اصول ایمنی، استفاده از تجهیزات حفاظت فردی، آموزش مداوم، و پایبندی به دستورالعملهای کاری میتواند از بروز بسیاری از حوادث جلوگیری کند.
با توجه به اینکه فصل تابستان، زمان اوج فعالیتهای عمرانی و کارهای فصلی است، به کارگران و کارفرمایان توصیه میشود در این ایام بیش از پیش نکات ایمنی را رعایت کرده و با استفاده صحیح از وسایل حفاظت فردی، حفظ فاصله از خطر و انجام کار مطابق دستورالعملهای ایمنی، سلامت خود و همکارانشان را تضمین کنند.