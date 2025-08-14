حقوق کارمندان با فوقالعاده خاص چقدر افزایش مییابد؟
علاالدین رفیعزاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از زمان اجرایی شدن طرح «فوقالعاده خاص» خبر داده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، از اردیبهشت سال جاری دولت پیشنویس طرح «فوقالعاده خاص» را برای کارکنان دستگاههای اجرایی و شهرداریها آماده و تصویب کرد؛ طرحی که با هدف افزایش انگیزه، جبران نابرابریهای پرداختی و جلوگیری از مهاجرت نیروهای متخصص به بخش خصوصی طراحی شده است. اکنون و با گذشت چندین ماه برای بسیاری از مشمولان این طرح سوالاتی در خصوص زمان پرداخت و معیارهای امتیازدهی مطرح شده است.
طرح «فوقالعاده خاص» شامل کارکنان دستگاههای اجرایی و شهرداریها میشود و بهویژه برای نیروهای فعال در حوزههای حاکمیتی و نظارتی، مشاغل تخصصی و حساس و کسانی که سابقه طولانی خدمت دارند، امتیاز ویژهای در نظر گرفته شده است. دستگاهها موظفاند امتیازات کارکنان را طبق دستورالعملهای ابلاغی محاسبه و در احکام حقوقی ثبت کنند تا شفافیت و عدالت در پرداختها رعایت شود.
بر اساس پیشنویس طرح، امتیازدهی فوقالعاده خاص بر سه شاخص اصلی استوار است:
امور حاکمیتی و نظارتی: کارکنان فعال در این حوزهها بسته به سطح مأموریت (ملی، استانی یا شهرستانی) بین ۳.۰۰۰ تا ۷.۰۰۰ واحد امتیازی دریافت میکنند.
متناسبسازی پرداختها: این شاخص برای کاهش نابرابریهای پرداختی میان دستگاهها در نظر گرفته شده و تا سقف ۶.۰۰۰ واحد امتیازی محاسبه میشود. عواملی مانند محتوای کار، حجم وظایف و شرایط پرداخت مازاد بر سقفهای فعلی، در این امتیازدهی نقش دارند.
نگهداشت نیروی انسانی: با هدف حفظ سرمایه انسانی و جلوگیری از مهاجرت متخصصان به بخش خصوصی، عواملی مانند سابقه خدمت، سختی کار، اهمیت شغل و شرایط محیطی در نظر گرفته شده و سقف این شاخص تا ۷.۰۰۰ واحد پیشبینی شده است.
جدول زیر جزئیات دقیق امتیازهای اعطایی را نشان میدهد:
فوقالعاده خاص کارمندان چه زمانی واریز میشود؟
در صورت تصویب نهایی هیئت وزیران، طرح «فوقالعاده خاص» از نیمه دوم سال جاری اجرایی خواهد شد. دستگاههای اجرایی موظفاند درخواست برقراری فوقالعاده را همراه با جدول امتیازات به سازمان اداری و استخدامی ارائه کنند و تمامی امتیازات در سامانههای حقوق و مزایا ثبت شود تا نظارت و شفافیت در اجرای طرح بهطور کامل رعایت شود.
سقف پرداخت فوق العاده خاص برای کارمندان چقدر است؟
بر اساس مفاد این قانون، دولت مجاز است نسبت به پرداخت «فوقالعاده خاص» برای کارکنان دستگاههای مشمول اقدام کند؛ البته این پرداختها باید در چارچوب اعتبارات مصوب بودجه سنواتی هر دستگاه انجام شود. سقف امتیاز قابل پرداخت در قالب فوقالعاده خاص کارکنان دولت طبق دستورالعملی مشخص خواهد شد که به زودی ابلاغ میشود. با این حال، در دستورالعمل اولیه، سقف این امتیاز برابر با ۲۵۰۰۰ امتیاز تعیین شده است که معادل بیش از ۱۴ میلیون تومان خواهد بود.