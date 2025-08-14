خبرگزاری کار ایران
اعتراض کارگران مهاجر لس آنجلس به برخوردهای پلیس مهاجرت؛

سیاست ترور اقتصادی ترامپ را متوقف کنید!

کارگران مهاجر لس آنجلس خطاب به مسئولان ایالتی در پلاکاردهای خود نوشته بودند: «اخراج از لس‌آنجلس ممنوع!» و «سیاست ترور اقتصادی ترامپ را متوقف کنید»!

به گزارش ایلنا و به نقل از روزنامه لس آنجلس تایمز، بعد از ظهر روز سه شنبه صدها نفر از کارگران مهاجر شهر لس آنجلس در اعتراض به برخوردهای پلیس مهاجرت آمریکا در ایالت کالیفرنیا (که لس آنجلس مرکز آن است) در حاشیه پارک مرکزی این شهر راهپیمایی کردند. 

آنان خطاب به مسئولان ایالتی در پلاکاردهای خود نوشته بودند: «اخراج از لس‌آنجلس ممنوع!» و «سیاست ترور اقتصادی ترامپ را متوقف کنید»! 

در این تظاهرات دیوید هوئرتا، رئیس اتحادیه بین‌المللی کارکنان خدماتی کالیفرنیا که تاکنون چندبار بازداشت شده است، از بالای یک کامیون، خطاب به جمعیت سخنرانی کرده و گفت: «مبارزه ما برای کارگرانی است که سال‌ها در ساختن آمریکا نقش داشته‌اند و امروز درحال اخراج شدن هستند… این مبارزه‌ای علیه اقتدارگرایی دولت ترامپ است. این مبارزه‌ای برای بازگرداندن دموکراسی در این کشور است. همه می‌خواهند بدانند در لس‌آنجلس چه فاجعه‌ای رخ داده است؟ و من به آن‌ها می‌گویم لس‌آنجلس آماده ایستادگی علیه دولت است.» 

روزانه صدها نفر از کارگران رنگین پوست و یا غیربومی در ایالت کالیفرنیا با حکم دولت و اعمال قدرت پلیس فدرال بازداشت شده و پس از انتقال اموال‌شان، مقدمه رد مرز اجرا می‌شود. 

در راهپیمایی روزهای گذشته، کارگران مهاجر و کارگران بومی عضو اتحادیه‌های کارگری که از کارگران مهاجر حمایت می‌کنند، از شرکت‌های بزرگی از جمله هوم دیپو، والمارت، تارگت و رستوران‌های فست فود زنجیره‌ای مختلف و شرکت‌های خدماتی بزرگ خواستند تا اقدامات کافی برای محافظت از کارکنان خود انجام دهند؛ آنان همچنین  از مردم خواستند تا در صورت‌ عدم حمایت شرکت‌ها از پرسنل، محصولات و خدمات آن‌ها را تحریم کنند.

 

