فوت یک کارگر پارس جنوبی در حین کار

روز گذشته یک کارگر جوان شرکتی پالایشگاه پارس جنوبی جان باخت.

براساس اعلام منابع محلی ایلنا، روز گذشته، یک کارگر  اهل ایذه،  از نیروهای شرکتی شاغل در پالایشگاه یازدهم  پارس جنوبی در گرمای شدید جان خود را از دست داد.

همکاران این کارگر می‌گویند: سید علی موسوی، کارگر شرکتی اهل ایذه در پالایشگاه یازدهم (فاز ۱۳) دچار  ایست قلبی شد و علی‌رغم انتقال به بیمارستان امام خمینی  کنگان جان باخت.

 این حادثه روز گذشته  بیستم مردادماه،  در حالی رخ داده  که دمای هوا در منطقه پارس جنوبی طی روزهای اخیر به مرزهای هشدار رسیده و کارشناسان بارها نسبت به خطر کار در فضای باز در چنین شرایطی هشدار داده‌اند. 

گفتنی است؛  وضعیت  هوا در مناطق گرم و شرجی هر ساله منجر به  مصدومیت و در برخی مواقع نیز فوت کارگرانی می‌شود که در این هوا به کار همیشگیِ خود ادامه می‌دهند.    

روز گذشته،  منابع کارگری اعلام کردند جمشید اسدی از کارگران انبار HD پتروشیمی بندر امام نیز در محل کار خود، فوت کرده است.

 

 

