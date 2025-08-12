خبرگزاری کار ایران
پرداخت مستمری مردادماه بازنشستگان نفت با افزایش ۱۰ درصدی متناسب‌سازی

پرداخت مستمری مردادماه بازنشستگان نفت با افزایش ۱۰ درصدی متناسب‌سازی
مستمری مردادماه بازنشستگان صنعت نفت با اعمال افزایش ۱۰ درصدی متناسب‌سازی سالانه و افزایش ۲۰درصدی سرانه‌های ورزش و بن کالای اساسی و به همراه مابه‌التفاوت (بک‌پی) پرداخت شد.

به گزارش ایلنا، مستمری و مقرری بازنشستگان و بازماندگان صنعت نفت روز (دوشنبه ۲۰ مردادماه) با اعمال افزایش متناسب‌سازی سالانه به میزان ۱۰ درصد، با رعایت سقف حداکثر ۸ میلیون تومان، با اعمال بر پایه مستمری اسفندماه سال ۱۴۰۳ پرداخت شد.

همچنین افزایش سرانه ورزش برای افراد متاهل از مبلغ یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به مبلغ دو میلیون و ۱۶۰ هزار تومان و برای افراد مجرد از مبلغ ۷۲۰ هزار تومان به مبلغ ۸۶۴ هزار تومان افزایش یافت.

بن کالای اساسی برای بازنشستگان و بازماندگان از مبلغ یک میلیون و ۲۰ هزار تومان به مبلغ یک میلیون ۲۲۴ هزار تومان افزایش یافت.  

مبالغ سرانه‌های ورزشی و بن کالای اساسی به همراه مابه‌التفاوت از فروردین‌ماه واریز شد.  

 

 

