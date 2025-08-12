به گزارش ایلنا، مستمری و مقرری بازنشستگان و بازماندگان صنعت نفت روز (دوشنبه ۲۰ مردادماه) با اعمال افزایش متناسب‌سازی سالانه به میزان ۱۰ درصد، با رعایت سقف حداکثر ۸ میلیون تومان، با اعمال بر پایه مستمری اسفندماه سال ۱۴۰۳ پرداخت شد.

همچنین افزایش سرانه ورزش برای افراد متاهل از مبلغ یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به مبلغ دو میلیون و ۱۶۰ هزار تومان و برای افراد مجرد از مبلغ ۷۲۰ هزار تومان به مبلغ ۸۶۴ هزار تومان افزایش یافت.

بن کالای اساسی برای بازنشستگان و بازماندگان از مبلغ یک میلیون و ۲۰ هزار تومان به مبلغ یک میلیون ۲۲۴ هزار تومان افزایش یافت.

مبالغ سرانه‌های ورزشی و بن کالای اساسی به همراه مابه‌التفاوت از فروردین‌ماه واریز شد.

