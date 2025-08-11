ادامه اعتراض صنفی کارگران ارکان ثالث پتروشیمی رازی
کارگران پتروشیمی رازی برای سومین روز به اعتراض صنفی خود ادامه دادند.
کارگران ارکان ثالث پتروشیمی رازی در تماس با خبرنگار ایلنا، از ادامه اعتراض صنفی خود برای سومین روز پیاپی خبر دادند.
این کارگران میگویند: خواستهی ما رفع تبعیض و برقراری عادلانه مزایای مزدی، براساس قانون و مصوبه شورای تامین است.
این کارگران میگویند: براساس مصوبه شورای تامین، باید هرچه تحت عنوان مزایای عرفی به کارگران پتروشیمیهای بندر ماهشهر پرداخت میشود به ما هم پرداخت شود اما کارفرما از عمل به این الزام سر باز زده است.
این کارگران با بیان اینکه تعداد کارگران شرکتی یا ارکان ثالث پتروشیمی رازی ۱۵۰۰ نفر است؛ افزودند: اکنون مدتهاست که ما خواستار پرداخت مزایای عرفی هستیم؛ نامهنگاریهایی هم انجام دادهایم اما به نتیجه نرسیدهایم.