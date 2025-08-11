خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ادامه اعتراض صنفی کارگران ارکان ثالث پتروشیمی رازی

ادامه اعتراض صنفی کارگران ارکان ثالث پتروشیمی رازی
کد خبر : 1672541
لینک کوتاه کپی شد.

کارگران پتروشیمی رازی برای سومین روز به اعتراض صنفی خود ادامه دادند.

کارگران ارکان ثالث پتروشیمی رازی در تماس با خبرنگار ایلنا، از ادامه اعتراض صنفی خود برای سومین روز پیاپی خبر دادند.

این کارگران می‌گویند: خواسته‌ی ما رفع تبعیض و برقراری عادلانه مزایای مزدی، براساس قانون و مصوبه شورای تامین است. 

این کارگران می‌گویند: براساس مصوبه شورای تامین، باید هرچه تحت عنوان مزایای عرفی به کارگران پتروشیمی‌های بندر ماهشهر پرداخت می‌شود به ما هم پرداخت شود اما کارفرما از عمل به این الزام سر باز زده است.

این کارگران با بیان اینکه تعداد کارگران شرکتی یا ارکان ثالث پتروشیمی رازی ۱۵۰۰ نفر است؛ افزودند: اکنون مدت‌هاست که ما خواستار پرداخت مزایای عرفی هستیم؛ نامه‌نگاری‌هایی هم انجام داده‌ایم اما به نتیجه نرسیده‌ایم. 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
نوین زعفران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور