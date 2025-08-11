ظرفیت اشتغال شده توسط بازنشستگان را به جوانان بدهید؛
کارزار اعتراضی داوطلبان آزمون استخدامی آموزش و پرورش
داوطلبان آزمون استخدامی آموزش و پرورش نسبت به روند بکارگیری پرسنل در این وزارتخانه طی نامهای سرگشاده اعتراض کردند.
به گزارش ایلنا، جمعی از داوطلبان آزمون استخدامی آموزش و پرورش سال جاری در نامهای سرگشاده که به امضای بیش از شش هزار نفر در پلتفرم کارزار رسیده است، از وزیر آموزش و پرورش و رئیس کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی و رئیس سازمان جهاد دانشگاهی خواستند به جای دعوت از بازنشستگان حق التدریس، نیروهای جدید استخدام شود.
در این نامه آمده است:
ما جمعی از داوطلبان آزمون استخدامی آموزش و پرورش سال ۱۴۰۴ به نمایندگی از داوطلبان کل کشور، با توجه به کمبود نیروی انسانی در مدارس و استفاده از نیروهای بازنشسته برای جبران این کمبود، درخواست داریم که بهجای استفاده از بازنشستگان، اولویت جذب به داوطلبان این آزمون داده شود.
همه ما مراحل ثبتنام و شرکت در آزمون را با صرف هزینه، زمان و تلاش بسیار طی کردهایم و آمادگی کامل برای حضور مؤثر در کلاسهای درس را داریم. با توجه به انگیزه، آمادگی علمی، مهارتهای بهروز و علاقه به خدمت در نظام تعلیم و تربیت، میتوانیم گزینهای شایسته برای جبران کمبود نیرو در مدارس باشیم.
همچنین از حضرتعالی تقاضا داریم ضمن جلوگیری از بهکارگیری بازنشستگان، تدابیری اتخاذ فرمایید که از اضافهکاری بیش از حد نیروهای حقالتدریس، کار در دو شیفت یا استفاده از ساعات غیرمتعارف برای آنان خودداری شود و بهجای آن، از ظرفیت نیروهای جوان، پرانرژی و آزمونداده سال جاری بهرهگیری گردد.
در همین راستا، درخواست داریم چنانچه قرار است تعداد زیادی از بازنشستگان به عنوان نیروی حقالتدریس جذب شوند، به جای آن از ما داوطلبان آزمون سال ۱۴۰۴ که دارای انگیزه و آمادگی لازم برای تدریس هستیم استفاده شود. این اقدام، ضمن جلوگیری از رکود آموزشی، میتواند زمینهساز جذب نیروهای تازهنفس، جوان و علاقهمند در آینده نزدیک باشد.
بیتردید این تصمیم گامی مؤثر در مسیر عدالت استخدامی، ارتقای کیفیت آموزشی و استفاده بهینه از نیروهای متعهد و توانمند خواهد بود.