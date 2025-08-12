به گزارش ایلنا و به نقل از پایگاه سازمان جهانی کار، سازمان بین‌المللی کار (ILO) و وزارت کار ژاپن پروژه‌ای مشترک را برای گسترش پوشش تامین اجتماعی در سریلانکا آغاز کردند.

ابتکار جدید، شامل طرح‌های مبارزه با بیکاری غیررسمی، حمایت از پوشش اجتماعی زنان شاغل در دوره زایمان و بازنشستگی است و در عین حال پوشش تامین اجتماعی را به کارگران غیررسمی و خدمات درمانی برای آنان صرف نظر از جنسیت شاغلان بسط می‌دهد.

این ابتکار سازمان جهانی کار (ILO) و ژاپن، شکاف‌های حوزه بازنشستگی و تامین اجتماعی در سریلانکا را برطرف کرده و منجر به گسترش پوشش برای کارگران رسمی و غیررسمی می‌شود.

در مراسم رونمایی از این طرح، وزارت کار، فدراسیون کارفرمایان سریلانکا و اتحادیه‌های کارگری در کنار مقامات سفارت ژاپن در سریلانکا، شرکای اجتماعی ذی نفع، اندیشکده‌ها و تشکلات حوزه جامعه مدنی گرد هم آمدند.

این طرح که توسط دولت ژاپن با اعتبار ۱.۶ میلیون دلاری تأمین مالی شده است، گامی اساسی در جهت تقویت لایه‌های حمایت اجتماعی، توانمندسازی کارگران غیررسمی و ترویج کار شایسته در سریلانکا و سراسر آسیای جنوبی از طریق حمایت از طرح‌های جدید و بهبود یافته بیکاری، زایمان و بازنشستگی است.

آنوپ ساتپاتی، مسئول دفتر سازمان جهانی کار در سریلانکا، و مالدیو و سنگاپور، اظهار کرد: «این پروژه تأیید مجددی بر هدف ما برای گسترش حمایت اجتماعی از کارگران غیررسمی، کارگران مراقبتی و زنانی است که مشارکت‌هایشان ضروری است اما اغلب نادیده گرفته شده و بدون پاداش می‌مانند.»

در نشست آغاز این طرح، مطرح شد: تامین اجتماعی یک کمک بلاعوض نیست، بلکه یک سرمایه‌گذاری است. این امر بهره‌وری را بهبود می‌بخشد، رسمی شدن را تشویق می‌کند، از مصرف خانوار حمایت می‌کند و در نهایت به انسجام اجتماعی و ثبات اقتصادی کمک می‌کند.

انتهای پیام/