سازمان تامین اجتماعی به دفاتر ثبت اسناد و املاک متصل شد
در جلسه اخیر شورای راهبری اجرای قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول»، تأمین اجتماعی به دلیل اجرای کامل ارائه خدمات فناورانه در راستای این قانون، مورد تقدیر شورا قرار گرفت.
به گزارش ایلنا، در راستای اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و به عنوان یکی از زیرپروژههای طرحهای بیستگانه تحول آفرین و توسعه ای، سازمان تأمین اجتماعی سرویس استعلام بدهی ماده ۳۷ قانون تأمین اجتماعی را به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارائه نموده است.
در همین رابطه دامون خدابنده، رئیس مرکز فناوری اطلاعات، آمار و محاسبات سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه با بهرهبرداری از این سرویس در دفاتر ثبت اسناد رسمی، امکان استعلام آنلاین و فوری بدهیهای مرتبط با حق بیمه کارگاهها، مؤسسات و املاک مشمول قانون تأمین اجتماعی فراهم شده است، افزود: این اقدام مزایای ذیل برای ذینفعان به همراه داشته است:
۱) استعلام آنی میزان بدهی و کاهش زمان و تسریع معاملات: پیش از راهاندازی این سرویس، استعلام ممکن بود تا ۱۵ روز طول بکشد که باعث تأخیر در نقل و انتقالات و گاهی لغو معاملات میشد.
۲) پرداخت برخط بدهی: پس از استعلام، در صورت وجود بدهی، لینک پرداخت برای مخاطبین ارسال میگردد که ایشان میتوانند به صورت برخط نسبت به پرداخت بدهی خویش اقدام نمایند. امکان پرداخت آنلاین بدهی بدون نیاز به حضور فیزیکی، از هزینههای حملونقل و زمان نیز کاسته است.
۳) صرفهجویی در هزینهها: کاهش نیاز به رفتوآمدهای مکرر به شعب سازمان تامین اجتماعی، پرداخت هزینههای جانبی مانند پست یا واسطهها و جلوگیری از جریمههای دیرکرد بدهیها، منجر به کاهش هزینهها برای مخاطبین میگردد.
۴) افزایش امنیت و شفافیت: مخاطبین در زمان معامله میتوانند ازعدم وجود بدهی خویش اطمینان حاصل کنند، که این امر منجر به کاهش دعاوی حقوقی میگردد.
گفتنی است سازمان تأمین اجتماعی با اجرای طرحهای بیست گانه، در مسیر توسعه خدمات الکترونیک و هوشمندسازی فرآیندها گام برمیدارد تا با کاهش بروکراسی، تسهیل خدمات و افزایش رضایت عمومی، نقش مؤثر خود را در اجرای قوانین ملی ایفا کند.