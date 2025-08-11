نیمی از کارجویان کشور مهارت ندارند

به گزارش ایلنا، تفاهم‌نامه همکاری با هدف تجهیز و توسعه کارگاه‌های آموزشی تخصصی، جهت برگزاری دوره‌های آموزشی مهارتی و تخصصی در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، میان سازمان‌های آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور و انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا)، به امضا رسید.

با توجه به ضرورت توسعه مهارت‌آموزی و تربیت نیروی انسانی متخصص در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، تفاهم‌نامه همکاری سه‌ساله در راستای توانمندسازی شاغلین و نیروی ماهر مورد نیاز این حوزه به امضای «سیدجمیل احمدی» معاون آموزش سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای و «امیر دودابی نژاد» معاون سرمایه‌گذاری و تنظیم مقررات سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (سابتا)، رسید.

معاون وزیر و رییس سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای در آیین انعقاد این تفاهم‌نامه با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و دفاع مقدس دوم، اظهار داشت: شهید سپهبد باقری، بنیان‌گذار آموزش سربازان در قرارگاه مهارت‌آموزی ستاد کل نیروهای مسلح و همکاران‌شان با دست‌های خالی، آموزش سربازان را شروع کردند و امروز این مسأله به یک نهضتی تبدیل شده که سالانه بیش از یک‌صد هزار نفر سربازان آموزش می‌بینند.

غلامحسین محمدی، ادامه داد: در ایران فرصت‌های بالقوه بسیاری وجود دارد که با شجاعت، تعصب، شهامت و میهن‌دوستی به فرصت‌های بالفعل تبدیل شده است.

وی با بیان اینکه بر اساس آمار از هر دو نفر کارجو، یک نفر با فقر و یا کسری مهارتی، روبروست، گفت: برای اینکه شخصی بتواند به یک شغل دست یابد، نیازمند کسب و یا ارتقای مهارت می‌باشد و این آمار بالایی است و افراد به دلیل فقدان مهارت به شغل دستیابی پیدا نمی‌کنند.

معاون وزیر، نرخ آموزش‌های مهارتی در دنیا از دوران تحصیلی متوسطه دوم حدود ۷۰ درصد و در ایران ۴۰ درصد عنوان کرد و افزود: این آمارها موید این هست که ما در حوزه آموزش‌های مهارتی راه درازی را پیش رو داریم و باید از روش‌های مبتکرانه خلاقانه و مبتنی بر مشارکت برای توسعه این تقاضا و نیازی که وجود دارد، در کشور اقدام کنیم.

وی ۷۰۰ مرکز دولتی و بیش از ۲۰ هزار آموزشگاه آزاد را از ظرفیت‌های آموزشی این سازمان برشمرد و بیان داشت: توسعه این زیرساخت‌های آموزشی در سازمان به برکت انقلاب اسلامی است و در منطقه منا چنین اکوسیستم آموزش مهارتی وجود ندارد.

محمدی با اشاره به قدمت ابنیه مراکز به ویژه در تهران، اذعان داشت: تهران با وجود دارا بودن بالاترین سرانه دانش‌آموزی در کشور، از مراکز آموزشی، تجهیزات و امکانات آموزشی سطح پایینی، نسبت به سایر استان‌ها، برخوردار است.

رییس سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای با بیان اینکه این سازمان در حوزه فناوری‌های نوین و مهارت‌های پیشرفته، انرژی‌های تجدیدپذیر و امثال آن با تقاضای بالایی روبروست، افزود: با توجه به تقاضای بالای آموزش در این حوزه، منابع سازمان محدود است.

وی با ابراز خرسندی از تعامل وزارت نیرو در تجهیز ۵۰ مرکز آموزشی با هزینه بیش از یکصد میلیارد تومان در توسعه آموزش انرژی‌های تجدیدپذیر، تصریح کرد: با کمک وزارت نیرو، بیش از ۱۰ هزار نفر در سال آینده از این آموزش‌ها بهره‌مند می‌شوند.

معاون وزیر کار، عنوان کرد: در روزهای اخیر، توافقاتی با معاون علمی و فناوری رییس جمهور در خصوص اختصاص ۱۰۰۰ میلیارد اعتبار مالیاتی در کشور برای توسعه زیرساخت آموزش مهارت‌های پیشرفته در خوشه‌های مختلف صنعت، کشاورزی، خدمات و فرهنگ، انجام شده است.

وی با اشاره به توافقات دیگری با شهرداری تهران، ادامه داد: با همکاری آموزش‌وپرورش، شیفت عصر هنرستان‌ها به مراکز آموزش فنی‌وحرفه‌ای اختصاص می‌یابد.

ضرورت توجه به مقوله آموزش انرژی‌های تجدیدپذیر و بهینه‌سازی مصرف انرژی

نماینده مردم تهران، شمیرانات، شهرری و پردیس با بیان اینکه، دنیا با مقوله ناترازی انرژی دست به گریبان است، گفت: مدیریت شرایطی که از لحاظ ناترازی انرژی در آن به سر می‌بریم، ضروری است تا شرایط پایدارتری را از لحاظ تأمین امنیت انرژی کشور رقم بزنیم.

پیمان فلسفی، بیان کرد: ایجاد حدود ۳۰ هزار مگاوات ظرفیت جدید در افق برنامه هفتم در مجلس پیش‌بینی شده است که برای تحقق این هدف به تأمین نیروی انسانی متخصص نیاز داریم، زیرا تا قبل از این، عمده پروژه‌های انرژی کشور در حوزه‌های مختلف با هزینه‌های زیاد، نیروگاه‌های بزرگ احداث شده و میادین نفت و گاز توسعه می‌یافت.

وی با اشاره به منویات رهبری در خصوص بهینه‌سازی مصرف و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، افزود: توسعه مردمی انرژی‌های تجدیدپذیر در محلات، منازل و مراکز اقتصادی و کشاورزی به عنوان راهکاری مهم در خصوص بهینه‌سازی مصرف انرژی محسوب می‌شود که برای تحقق آن، نیازمند تربیت نیروی انسانی ماهر و متخصص، می‌باشیم.

نماینده مردم تهران، شمیرانات، شهرری و پردیس در پایان سخنان خود بر وجود پیوست مهارتی و تربیت نیروی انسانی ماهر در کنار تمامی پروژه‌ها، تأکید کرد.

اولویت توسعه تجدیدپذیرها از طریق مولدها با نیروی انسانی ماهر و متخصص

معاون سرمایه‌گذاری و تنظیم مقررات ساتبا با اشاره به مشکلات موجود فنی و طبیعی و ظرفیت پایین در ایجاد خط و شبکه جدید در تهران و استان‌های همجوار، بیان داشت: به همین دلیل است که توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در میان صنایع و مردم در دستور کار قرار گرفته است.

امیر دودابی نژاد، افزود: در مصوبه شورای اقتصاد و با اذن مقام معظم رهبری در مورد سرمایه‌گذاری که در صندوق توسعه ملی صادر شد، اولویت توسعه تجدیدپذیرها از طریق مولدها به مردم اختصاص یافت که با نیروی انسانی ماهر و متخصص و همچنین سرمایه‌بری و ارزبری بسیار کم، امکان‌پذیر است.

به گفته وی در کشور یک زنجیره ارزش و تأمین، شکل گرفته است که برای چند برابر شدن این ظرفیت، زنجیره موجود پاسخگو نیست و با هدف‌گذاری آموزش ۱۰ هزار نفری در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر و فراهم آوردن زیرساخت کارگاهی توسط سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور، ساتبا به سرعت، زمینه تجهیز و توسعه کارگاه‌های آموزشی را فراهم می‌کند.

معاون سرمایه‌گذاری و تنظیم مقررات ساتبا از تأمین تجهیزات و شروع همکاری با سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای در زمینه تدوین استانداردهای شغل و شایستگی در حال حاضر، خبر داد.

بر اساس این گزارش، تهیه لیست تجهیزات و ملزومات کارگاهی و آموزشی، فراهم کردن فضای مناسب و استاندارد برای راه‌اندازی و برگزاری کارگاه‌های آموزشی، تدوین برنامه، تقویم آموزشی و استانداردهای شایستگی و برنامه‌ریزی برای اجرای مشترک دوره‌های آموزشی، جهت توانمندسازی سرمایه‌انسانی برای ده هزار نفر در سراسر کشور، بر عهده سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای می‌باشد.

همچنین سابتا، تأمین و تحویل تجهیزات آموزشی مورد نیاز در حوزه‌های تخصصی انرژی‌های تجدیدپذیر به مراکز آموزش فنی‌وحرفه‌ای منتخب، همکاری در تربیت و توانمندسازی مربیان در حوزه‌های تخصصی و همکاری در تدوین استانداردهای آموزشی مورد نیاز را برعهده دارد.

انتهای پیام/