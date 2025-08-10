خبرگزاری کار ایران
یک تفاهمنامه برای خرید اعتباری بازنشستگان کشوری +جزئیات

یک تفاهمنامه برای خرید اعتباری بازنشستگان کشوری +جزئیات
آئین انعقاد تفاهم‌نامه «استفاده از خدمات خرید اعتباری فروشگاه‌های حضوری و آنلاین سراسر کشور» در بستر پلتفرم «تارا» برگزار شد.

به گزارش ایلنا، در جریان نشست هم‌اندیشی حجت میرزایی، مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، با جمعی از نمایندگان و روسای کانون‌های بازنشستگان کشور، که روز شنبه ۱۸ مردادماه ۱۴۰۴، در تهران به‌صورت حضوری و همزمان به صورت وبیناری در ۳۰ استان کشور برگزار شد تفاهم‌نامه «استفاده از خدمات خرید اعتباری فروشگاه‌های حضوری و آنلاین سراسر کشور» به امضا رسید. 

در ابتدای این نشست، آئین انعقاد تفاهم‌نامه «استفاده از خدمات خرید اعتباری فروشگاه‌های حضوری و آنلاین سراسر کشور» در بستر پلتفرم «تارا» میان حجت میرزایی، مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، و سیدحامد قنادپور مدیرعامل شرکت «تارا» برگزار شد. 

براساس این تفاهم‌نامه، اعتباری معادل ۱۰ میلیون تومان با دوره بازپرداخت دوماهه برای بازنشستگان کشوری در نظر گرفته شده است که بازنشستگان می‌توانند از این اعتبار در فروشگاه‌های حضوری و اینترنتی سراسر کشور تحت پوشش بستر تارا، از جمله دیلی‌مارکت، هفت، افق کوروش و سایر مراکز فروش استفاده کنند. مبلغ استفاده‌شده پس از دو ماه از حقوق بازنشستگان کسر خواهد شد. این طرح فارغ از تفاهم نامه‌های گذشته صندوق بازنشستگی کشوری با سایر شرکت‌ها و فروشگاه‌های زنجیره‌ای است. 

زمان آغاز این طرح پس از انجام مراحل فنی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

 

