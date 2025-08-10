به گزارش خبرنگار ایلنا، غلامحسین محمدی، رئیس سازمان فنی و حرفه‌ای کشور، در نشست خبری خود ضمن تبریک روز خبرنگار در رابطه با شغل خبرنگاری گفت: در مشاغل مختلف، برآوردهایی درباره آینده صورت می‌گیرد و تغییرات فناوری الزاماتی را ایجاد کرده است. در این شرایط، از هر ده نفر نیروی کار، شش نفر باید مهارت‌های خود را ارتقا دهند تا بتوانند در عرصه شغلی خود موثر و پایدار باقی بمانند. بیش از چهل درصد مهارت‌های نیروی کار با توجه به تغییرات فناوری دچار تحول می‌شود و ضروری است مهارت‌های جدید، به ویژه در حوزه فناوری، جایگزین گردد.

وی ادامه داد: حوزه خبرنگاری، با وجود تحولات سریع فناوری و توسعه ابزارهای تولید و پردازش محتوا، همچنان پویایی خود را حفظ کرده است. ذات جستجوگر، شفاف‌سازی و آگاهی‌بخشی خبرنگاری موجب می‌شود این حرفه به آسانی دستخوش تغییرات بنیادین نشود؛ ابزارهای آن متنوع‌تر می‌شود اما ماهیت شغل بدون تغییر باقی می‌ماند. این امر نشان‌دهنده‌ی اهمیت خبرنگاری به عنوان یک حرفه‌ی واقعی و نیاز اساسی جامعه است.

محمدی در ادامه به مسئله‌ی مهارت‌آموزی اشاره کرد و گفت: امروز مسئله مهارت و مهارت‌آموزی بیش از گذشته مورد توجه سیاستگذاران و افکار عمومی قرار گرفته است. سیاستگذاران باید بدانند سرمایه‌گذاری در آموزش، سرمایه‌گذاری در آینده فرزندان‌مان است، به ویژه آموزش‌های مهارتی و نه صرفاً آموزش‌های نظری. لازم است ظرفیت‌های آموزشی عمدتاً به سمت آموزش‌های مهارتی سوق داده شود؛ زیرا هشتاد درصد مشاغل جهان، مشاغل مهارتی هستند و ما نیز باید در آموزش کشور به این امر توجه کنیم. همچنین خانواده‌ها باید آگاه باشند و از آموزش‌های غیرضروری برای فرزندان خود پرهیز کرده و آن‌ها را به سمت مهارت‌آموزی سوق دهند تا فرزندان در آینده به عنوان اعضای فعال جامعه اقتصادی حضور یابند.

معاون وزیر کار در رابطه با برنامه‌ها و سیاستهای سازمان فنی و حرفه‌ای کشور گفت: برای نخستین بار در کشور، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای برنامه تحولی به نام «ایران ماهر» را اجرا می‌کند. این برنامه تحولی در قالب ۵۸ اقدام در تمامی بخش‌ها قابل مشاهده است؛ از توسعه زیرساخت‌های ارتباطی، مشارکت با ذینفعان و شرکای اجتماعی، توسعه مهارت‌ها و فناوری‌های نوین، ارتباطات بین‌المللی تا اصلاح و توسعه ماهیت آموزش‌ها.

وی ادامه داد: در سال اول، این برنامه شامل هفت کلان‌پروژه است که توسعه زیرساخت‌ها در هر استان را هدف قرار داده است. همچین در حوزه اتصال آموزش‌های مهارتی به اشتغال، پروژه‌های متعددی از جمله پروژه کارآفر راه‌اندازی شده که زیرساخت خوداشتغالی را فراهم می‌کند تا افراد آموزش‌دیده بتوانند از امکان اتصال به بازار کار و حمایت‌ها بهره‌مند شوند.

محمدی گفت: در حوزه اقتصاد دیجیتال و مهارت‌های پیشرفته، برنامه‌هایی در ۱۶ رشته از جمله هوش مصنوعی، رایانه‌های ابری، اینترنت اشیا و غیره، با همکاری معاونت علمی و وزارت ارتباطات طراحی شده است. همچنین در حوزه سنجش صلاحیت‌ها نیز اقدامات گسترده‌ای برای توسعه ارزیابی مهارت‌ها انجام شده است.

رئیس سازمان فنی و حرفه‌ای در خصوص استفاده از منابع مسئولیت اجتماعی گفت: در هفته دولت، ۶۰ پروژه توسعه زیرساخت‌های آموزشی در ۶۰ مرکز دولتی با استفاده از منابع مسئولیت اجتماعی شرکت‌های تحت پوشش وزارت کار آغاز شده است. این پروژه‌ها با اعتبار بیش از ۲۵۰ میلیارد تومان در نقاط مختلف کشور اجرا می‌شوند و تا پایان سال نیز ادامه خواهند داشت.

وی تأکید کرد: استفاده از منابع مسئولیت اجتماعی برای اولین بار در سازمان و برای توانمندسازی زیر ساخت‌ها انجام می‌شود و در مجموع قرار است در ۷۰۰ مرکز دولتی نوسازی تجهیزات اتفاق بیفتد. آخرین نوسازی مربوط به دهه ۸۰ است و در حال حاضر خیلی از مراکز با تجهیزات قدیم پیش می‌روند که نیازمند نوسازی و به‌روزرسانی فوری است.

محمدی اظهار کرد: همچنین، مطابق مصوبه اخیر دولت که در مردادماه ابلاغ شده است، نحوه هزینه‌کرد منابع حاصل از محصولات اجتماعی شرکت‌های دولتی به منظور توسعه زیرساخت‌های آموزش فنی و حرفه‌ای و توانمندسازی هنرستان‌ها به عنوان یکی از موضوعات اصلی در دستور کار قرار گرفته است. طبق این مصوبه، شرکت‌های دولتی می‌توانند تا سقف سه درصد از درآمد خود را در قالب مسئولیت اجتماعی صرف توسعه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای کنند که این امر به صورت دائمی نهادینه شده است که با توجه به بودجه انقباضیِ سازمان، این اقدامات می‌تواند به پیشبرد اهداف ما کمک کند.

معاون وزیر کار گفت: در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مجموعه هلدینگ شستا به عنوان بزرگ‌ترین هلدینگ خاورمیانه و زیرمجموعه صندوق تأمین اجتماعی، همچنین صندوق بازنشستگی کشوری و بانک رفاه، منابع مسئولیت‌های اجتماعی خود را به سمت آموزش‌های فنی و حرفه‌ای هدایت کرده‌اند.

محمدی همچنین در رابطه با تخصص اعتبار مالیاتی به توسعه زیر ساخت‌ها گفت: با توجه به اهمیت راهبردی مهارت‌های پیشرفته و نوین، توسط معاون فناوری رئیس جمهور، تخصیص اعتباری به میزان هزار میلیارد تومان جهت توسعه زیرساخت‌های آموزش فنی و حرفه‌ای تصویب شده است. این اعتبار به تجهیز کارگاه‌های مهارت‌های پیشرفته در خوشه‌های صنعت، کشاورزی، خدمات و هنر اختصاص یافته و فرآیند اجرای آن در ۳۱ مرکز آغاز شده است. شیوه هزینه‌کرد این اعتبار به گونه‌ای است که بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به جای پرداخت مالیات، تجهیزات مورد نیاز کارگاه‌ها را تامین می‌کنند.

رئیس سازمان فنی و حرفه‌ای کشور بیان کرد: در اقدامی دیگر، با مشارکت سازمان ساتبا و وزارت نیرو، اولین کارگاه انرژی‌های تجدیدپذیر و ممیزی انرژی افتتاح شده است که تا پایان سال تعداد این کارگاه‌ها به ۵۰ مرکز افزایش خواهد یافت. سرمایه‌گذاری این پروژه بالغ بر ۱۰۰ میلیارد تومان است و هدف از آن تربیت نیروی متخصص در زمینه انرژی‌های خورشیدی و تجدیدپذیر است.

وی گفت: طرح «همنوا» نیز به منظور ایجاد زیرساخت‌های آموزشی مشترک برای دانش‌آموزان فنی حرفه‌ای و کار و دانش با همکاری وزارت آموزش و پرورش و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اجرا می‌شود که تاکنون بیش از ۲۰۰ مرکز آموزش فنی حرفه‌ای به این طرح پیوسته‌اند.

محمدی در پایان در خصوص مسابقات ملی مهارت گفت: این مسابقات در مهرماه سال جاری با میزبانی استان اصفهان برگزار خواهد شد که بیش از ۱۰ هزار شرکت‌کننده در بیش از ۴۰ رشته در مراحل مقدماتی و منطقه‌ای حضور داشته‌اند و حدود هزار نفر در مرحله نهایی رقابت خواهند کرد.

