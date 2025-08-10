خبرگزاری کار ایران
انتقاد خانه کارگر ساوه:

مرگ ۵ کارگر در ساوه بر اثر حوادث کار در عرض چند روز

کد خبر : 1671991
۵ کارگر در عرض چند روز بر اثر حادثه کار در ساوه جان باختند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، خانه کارگر ساوه در بیانیه‌ای نسبت به فوت ۵ کارگر در عرض چند روز انتقاد کرد.

در این اطلاعیه آمده است: « صبح دیروز در یکی از واحدهای صنعتی واقع در شهر صنعتی ساوه، یک کارگر ۴۰ ساله حین انجام وظیفه بر اثر سقوط جسمی سنگین به‌شدت مجروح شد. با وجود حضور و اقدامات فوری نیروهای اورژانس، شدت جراحات وارده به حدی بود که متأسفانه این کارگر جان خود را از دست داد.

بر اساس گزارش‌ها، علت دقیق این حادثه در دست بررسی مراجع ذی‌ربط قرار دارد. این سانحه بار دیگر ضرورت رعایت استانداردهای ایمنی و نظارت دقیق بر محیط‌های کاری را یادآور می‌شود.

شایان ذکر است که طی روزهای گذشته نیز هفت کارگر در حادثه‌ای دیگر در شهرستان زرندیه، به دلیل سقوط در چاه یا استنشاق گازهای متصاعد شده از چاه فاضلاب صنعتی یک شرکت، دچار آسیب شدند که متأسفانه چهار نفر از آنان جان باختند.

خانه کارگر تشکیلات ساوه و زرندیه ضمن عرض تسلیت به خانواده داغدار این کارگر، از مسئولان ذی‌ربط، بازرسان اداره کار زرندیه و دادستان جوان و پرتلاش این شهرستان درخواست دارد با جدیت این حوادث را بررسی و اقدامات پیشگیرانه لازم را به‌عمل آورند تا از تکرار چنین وقایع ناگواری جلوگیری شود».

 

 

