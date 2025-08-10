وعده برای اصلاح احکام متناسب سازی حقوق بازنشستگان وزارت کشور
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری وعده داد اصلاح احکام متناسب سازی حقوق بازنشستگان وزارت کشور به زودی انجام میشود.
به گزارش ایلنا ، مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری در جلسه وبیناری با روسای کانونهای بازنشستگی کشوری گفت: با پیگیری از وزارت کشور، انتخابات کانونهای بازنشستگان این نهاد را نهایی میکنیم.
میرزایی گفت: اصلاح احکام متناسب سازی حقوق بازنشستگان وزارت کشور تسریع شده و به زودی احکام حقوقی این عزیزان صادر خواهد شد.
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری تاکید کرد همچنین حق ایثارگری بازنشستگان جهاد کشاورزی نیز قطعی شده و در احکام آنان اعمال خواهد شد .