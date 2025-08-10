وعده برای اصلاح احکام متناسب سازی حقوق بازنشستگان وزارت کشور

به گزارش ایلنا ، مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری در جلسه وبیناری با روسای کانون‌های بازنشستگی کشوری گفت: با پیگیری از وزارت کشور، انتخابات کانون‌های بازنشستگان این نهاد را نهایی می‌کنیم.

میرزایی گفت: اصلاح احکام متناسب سازی حقوق بازنشستگان وزارت کشور تسریع شده و به زودی احکام حقوقی این عزیزان صادر خواهد شد.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری تاکید کرد همچنین حق ایثارگری بازنشستگان جهاد کشاورزی نیز قطعی شده و در احکام آنان اعمال خواهد شد .

انتهای پیام/