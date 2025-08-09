پیام تسلیت خانه کارگر در پی درگذشت استاد محمود فرشچیان
خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران به مناسبت درگذشت استاد محمود فرشچیان پیام تسلیت صادر کرد.
به گزارش ایلنا، در متن این پیام آمده است؛
خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران با نهایت تأثر و اندوه، خبر درگذشت استاد نامدار و پرآوازه هنر نقاشی و نگارگری ایران، استاد محمود فرشچیان را دریافت کرد. این هنرمند کمنظیر، با آفرینش آثاری ماندگار و جاودانه، برگهای زرینی در دفتر فرهنگ و هنر ایران اسلامی رقم زد و با خلاقیت بیبدیل خود، جلوهای تازه از زیبایی، معنویت و هویت ایرانی ـ اسلامی را به جهان عرضه کرد.
استاد فرشچیان نه تنها چهرهای برجسته در عرصه هنر بود، بلکه نمونهای والای عشق به میهن، فرهنگ و ارزشهای والای انسانی به شمار میرفت. آثار او، آیینهای روشن از تاریخ و باورهای ملت شریف ایران است که همواره الهامبخش هنرمندان و دوستداران فرهنگ و هنر خواهد بود.
خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران، ضمن ارجگذاری به مقام شامخ این استاد فقید، درگذشت ایشان را به خانواده محترم، جامعه هنری کشور و مردم فرهنگدوست ایران اسلامی تسلیت گفته و از درگاه خداوند متعال برای آن زندهیاد، رحمت واسعه و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسألت مینماید.
خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران