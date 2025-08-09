پیام تسلیت خانه کارگر در پی درگذشت استاد محمود فرشچیان

به گزارش ایلنا، در متن این پیام آمده است؛

خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران با نهایت تأثر و اندوه، خبر درگذشت استاد نامدار و پرآوازه هنر نقاشی و نگارگری ایران، استاد محمود فرشچیان را دریافت کرد. این هنرمند کم‌نظیر، با آفرینش آثاری ماندگار و جاودانه، برگ‌های زرینی در دفتر فرهنگ و هنر ایران اسلامی رقم زد و با خلاقیت بی‌بدیل خود، جلوه‌ای تازه از زیبایی، معنویت و هویت ایرانی ـ اسلامی را به جهان عرضه کرد.

استاد فرشچیان نه تنها چهره‌ای برجسته در عرصه هنر بود، بلکه نمونه‌ای والای عشق به میهن، فرهنگ و ارزش‌های والای انسانی به شمار می‌رفت. آثار او، آیینه‌ای روشن از تاریخ و باورهای ملت شریف ایران است که همواره الهام‌بخش هنرمندان و دوستداران فرهنگ و هنر خواهد بود.

خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران، ضمن ارج‌گذاری به مقام شامخ این استاد فقید، درگذشت ایشان را به خانواده محترم، جامعه هنری کشور و مردم فرهنگ‌دوست ایران اسلامی تسلیت گفته و از درگاه خداوند متعال برای آن زنده‌یاد، رحمت واسعه و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسألت می‌نماید.

خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران





