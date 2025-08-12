حقوق فرهنگیان ناکافیست؛
انتقاد معلمان از عدم افزایش ۵۰درصدی فوقالعاده ویژه
معلمان میگویند: سالهاست که وعدهی افزایش ۵۰درصدیِ فوقالعاده ویژه دادهاند اما نگرانیم که این وعده به بهانه پرداخت فوقالعاده خاص به حاشیه رود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، جمعی از معلمان آموزش و پرورش در تماس با «ایلنا» با ابراز نگرانی از عدم افزایش ۵۰درصدیِ فوقالعاده ویژه معلمان گفتند: سازمان برنامه و بودجه میگوید با رتبهبندی معلمان بین ۳ تا ۹ میلیون تومان به حقوق معلمان اضافه شده در حالیکه این مبلغ برای بسیاری از معلمان بسیار ناچیز است و نهایتا تا مبلغ ۴ یا ۵ میلیون تومان افزایش حقوق اعمال شده است.
یکی از معلمان مهرآفرین میگوید: با ۱۸ سال سابقه کار، حدود ۳ میلیون تومان افزایش حقوق داشتم و امروز با اعمال این مبلغ حدود ۱۶ میلیون تومان حقوق دریافت میکنم. این مبلغ با توجه به گرانی و نرخ تورم بالا بسیار ناچیز است و حتی پول اجاره خانه نیز به سختی تأمین میشود.
معلمانی که با «ایلنا» تماس گرفتهاند میگویند: نهایت حقوق یک معلم که پست مدیریتی دارد چیزی حدود ۲۲ میلیون تومان است و این مبلغ بسیار ناچیز است و وضع مالیِ فرهنگیان بسیار بد است.
آنها میگویند: سالهاست که وعدهی افزایش ۵۰درصدیِ فوقالعاده ویژه دادهاند اما نگرانیم که این وعده به بهانه پرداخت فوقالعاده خاص به حاشیه رود و مشخص هم نیست که فوقالعاده خاص چه زمانی و چگونه برای نیروهای آموزش و پرورش اجرایی شود.
یکی از این معلمان میگوید: معلم مهرآفرین هستم و برای رسیدن به این وضعیت در مناطق محروم و با حقوق پایین سالها کار کردهام و امروز حتی حقوقم کفافِ خورد و خوراک ماهانهی خانوادهام را هم نمیدهد.
معلمان میگویند: آنچه مسئولان در مورد فوقالعاده خاص و فوق العاده ویژه میگویند حتی اگر به مرحلهی اجرا برسد باز هم به قدری ناچیز است که نمیتواند مشکل معیشتِ ما را حل کند. همانطور که اجرای رتبهبندی معلمان نتوانست مشکلات معیشتیِ ما را حل کند.
این معلمان میگویند: وعدههایی که به معلمان آموزش و پرورش میدهند همه در حد حرف است در حالیکه نیروهای سایر ارگانهای دولتی مزایای مناسبتی میگیرند و اگر به آنها وعدهای داده میشود به آن عمل میکنند.
یکی از معلمان میگوید: با گذشتِ ۱۵ روز از ماه تنها ۵۰هزار تومان در کارتم مانده است!
معلمان همچنین میگویند: سالها پیش رتبهبندی را اجرا کردند اما هنوز شش ماه معوقات داریم. مسئولان میگویند با اجرای رتبهبندی، معلمان افزایش حقوق قابل توجهی داشتند اما ما چیزی از این افزایش حقوق قابل توجه ندیدیدم!