نادیده گرفتن نظرات کارشناسی/ برای معیشت «کارکنان جهاد کشاورزی» کاری نکردند

به گزارش خبرنگار ایلنا، مشکلات کارکنان وزارت جهاد کشاورزی در یکسال گذشته با آمدن وزیر جدید جهاد کشاورزی وارد مرحله جدیدی شده است. هنوز کارکنان جهاد کشاورزی درگیر دردسرهای سابق هستند و چیزی تغییر نکرده است.

یحیی عزیزی (دبیر کمیته مطالبات کارکنان وزارت جهاد کشاورزی) در این رابطه توضیح داد: امروزه دو چالش مهم در زمینه تحقق مطالبات بر زمین مانده کارکنان وزارت جهاد کشاورزی داریم که یکی از آن‌ها جدیدتر است. آن چالش جدید این است که اخیراً باوجود تاکید رئیس جمهور در دوران انتخابات بر ضرورت اقدام کارشناسی برای حل مشکلات، شاهد آن هستیم که با وجود تغییر ساختار وزارت جهاد کشاورزی، چیزی تغییر نکرده است.

وی افزود: رئیس سازمان امور اداری و استخدامی دولت چهاردهم با وزیر جهاد کشاورزی (آقای نوری قزلجه) و تیم‌های کارشناسی وزارتخانه بارها به دلیل اهمیت موضوع تغییر ساختار این وزارتخانه جلسه گذاشته و صحبت کرده‌اند. همکاران و مدیران صاحب نظر در وزارتخانه بیش از ۵۰ روز کار کارشناسی در این زمینه کرده و با دست پر و اطلاعات کافی در جلسات شرکت کردند. آنچه برای تصویب به منظور تغییر ساختار در وزارت جهاد کشاورزی آماده شده بود، طرح بسیار خوبی بود. با این وجود، یک شبه هرآنچه مدنظر مدیران سازمان امور اداری و استخدامی بود، در جلسه شورای عالی اداری مورد تصویب قرار گرفت.

عزیزی تصریح کرد: تبعات این اقدام شورای عالی اداری و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، مستقیم بر امنیت غذایی جامعه تاثیر دارد. مشاغل حاکمیتی به بخش خصوصی قابل واگذار نیست. باوجود اصل چهل و چهارم قانون اساسی و تاکید رهبری بر چابک‌سازی و کوچک‌سازی دولت، قرار نیست مشاغلی که باید در دست حاکمیت بوده و نمی‌توان آن را به بخش خصوصی واگذار کرد، مورد بی‌مهری قرار بگیرند. سازمان حفظ نباتات شیلات، منابع طبیعی و سایر مواردی که ستون فقرات وزارت جهاد کشاورزی هستند، نمی‌تواند به بخش خصوصی واگذار شوند؛ لذا ادغام‌های مورد نظر به منظور کوچک‌سازی دولت با هیچ توجیهی قابل دفاع نیست.

دبیر کمیته مطالبات کارکنان وزارت جهاد کشاورزی تاکید کرد: وزارت جهاد کشاورزی چندین سال است که در نفس کشیدن خود مشکل دارد. اکنون بر سر موضوعات مختلف، نمایندگان مجلس به وزارت جهاد کشاورزی فشار وارد می‌کنند. وقتی در زمان وزارت آقای ساداتی نژاد، وظیفه نظارت بر بازار محصولات کشاورزی و دامی به وزارت کشاورزی واگذار شد، اشتباه مهلکی مرتکب شدیم که کار این وزارتخانه نبود. این درحالی است که ذات عملکرد وزارت جهاد کشاورزی کمک به «تولید» است. ما امروز نسبت به این وظایف نگران هستیم.

او افزود: ما در هفت سال گذشته، هفت سرپرست و وزیر جهاد کشاورزی داشتیم. در چنین شرایطی چطور می‌توان امید داشت که این وزارتخانه براساس یک برنامه و دورنمای مشخص حرکت کرده و در کارهای خود من جمله رسیدگی به مطالبات کارکنانش موفق باشد؟ ثبات مدیریتی برای حداقل چهار سال، اهمیت ویژه‌ای دارد تا یک وزیر بتواند برنامه خود را پیش ببرد.

این فعال حقوق کارکنان و کارمندان وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به نقش وزارت جهاد کشاورزی در امنیت غذایی دوران جنگ دوازده روزه، گفت: تغییرات ساختاری وزارت کشاورزی بدون لحاظ کردن دستاوردهای کارشناسی شده کارکنان وزارتخانه انجام شد و موجب اعتراض وزیر فعلی گردید. در این شرایط، ما نیازمند حمایت نمایندگان مجلس هستیم. شخص آقای عارف معاون اول رئیس جمهور نسبت به این موضوع باید تجدیدنظر کند. وقتی رئیس سازمان امور اداری و استخدامی یعنی شخص آقای رفیع‌زاده در دو جلسه در درون وزارتخانه نظرات معاونت مدیریت و منابع انسانی و همکاران ما را شنیده و یک شبه برخلاف آن عمل می‌کند، سوال برای نیروهای ما پیش می‌آید که آیا تغییر ساختار به نفع وزارتخانه و مسئله امنیت غذایی پیش می‌رود یا روند دیگری در جریان است؟

عزیزی با تاکید بر اینکه در یکسال گذشته اتفاق مثبتی در زمینه معیشت نیروهای وزارت جهاد کشاورزی کاری نکردند، خاطرنشان کرد: ما همچنان به‌ عدم توجه سازمان برنامه و بودجه معترض هستیم. در همین دوره جنگ دوازده روزه، وزارت جهاد کشاورزی یک روز هم تعطیل نشد. همکاران صفی و ستادی ما (به ویژه نیروهای صف) در کف میدان تولید و نظارت بر توزیع کالاهای اساسی فعال بودند اما متاسفانه این نیروهای جهادی، وضعیت معیشتی بدتری نسبت به کارکنانِ سایر سازمان‌های دولتی دارند.

او افزود: ما بارها تاکید کردیم تعیین تکلیف ردیف فوق العاده خاص این کارکنان نباید به تغییرات بودجه‌ای دیگر گره بخورد. اما این خواسته نیز در کنار عدم توجه به مزایای این نیروها از نظرگاه دولت مغفول ماند. تبعات این روند بر دیدگاه‌ها و نگرش نیروهای جهاد کشاورزی موثر است که بعداً شدت آن را می‌فهمیم.

به گفته این فعال صنفی، وزارت جهاد کشاورزی تاکنون به علت دخالت‌های بی‌جای افرادی که نگاه سیاسی دارند آسیب بسیار جدی دیده تا جایی که ما تاکنون فرصت لازم را نداشته‌ایم برنامه‌هایی را که در راستای ارتقای معیشت همکاران است، طی یک برنامه اصولی و تدوین شده که حداقل به ۳ سال زمان نیاز دارد پیش ببریم!

عزیزی در پایان تاکید کرد: امیدواریم مدیران جدید، مطالبات کارکنان وزارت جهاد کشاورزی را در اولویت کاری خود قرار دهند تا انشاء الله در سایه تعامل سازنده، مشکلات معیشتی کارکنان وزارت جهاد کشاورزی و سازمانهای تابعه به حداقل ممکن برسد.

