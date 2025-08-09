تجمع کادر درمان پایتخت آفریقای جنوبی در اعتراض به نسل کشی در غزه

به گزارش ایلنا و به نقل از شبکه پرس تی.وی، جمعی از کارکنان مراکز درمانی و کادر درمان آفریقای جنوبی در کیپ تاون (پایتخت) در اعتراض به نسل کشی و هدف قرار دادن مراکز درمانی باقیمانده در غزه تجمع اعتراضی برگزار کردند.

صبح روز جمعه (هفدهم مردادماه) در پایتخت آفریقای جنوبی، ده‌ها نفر از کادر درمان مقابل دفتر برخی احزاب سیاسی دست راستی این کشور تجمع کرده و حمایت آنان را از نسل‌کشی در غزه محکوم کردند.

یکی از سازمان‌دهندگان، هدف برگزاری این تجمع را آگاهی مردم از وضعیت وخیم حاکم بر غزه عنوان کرد.

