پیام تبریک مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی به مناسبت روز خبرنگار
مصطفی سالاری در پیامی به مناسبت روز خبرنگار، نقدهای دلسوزانه این قشر را مورد تمجید قرار داد.
به گزارش ایلنا، مصطفی سالاری (مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی) به مناسبت هفدهم مردادماه (روز خبرنگار) پیام تبریکی صادر کرد.
متن این پیام به شرح ذیل است:
سازمان تأمیناجتماعی، همواره اهتمام به ارتباط مؤثر با رسانهها را یکی از راهبردهای اصلی خود دانسته و با بهرهگیری از ظرفیتهای رسانهای، در جهت تبیین اهمیت و ماموریتها و رسالت تامین اجتماعی بویژه طرحهای تحولآفرین و توسعهای از مسیر تقویت ارتباط با آحاد جامعه بویژه شرکای اجتماعی سازمان گام برداشته است.
ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام رسانه، فرارسیدن هفدهم مردادماه، روز خبرنگار را به همه تلاشگران این عرصه تبریک گفته و از همراهی صمیمانه، نقدهای دلسوزانه و حمایتهای حرفهای شما خبرنگار ارجمند قدردانی میکنم و از درگاه خداوند متعال، توفیق روزافزون و عزت مسئلت دارم.
مصطفی سالاری
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی