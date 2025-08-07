بیانیه خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران به مناسبت روز خبرنگار

به گزارش ایلنا، متن بیانیه خانه کارگر به شرح زیر است:

به‌نام خداوند جان و خرد

خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران با گرامیداشت روز خبرنگار، این روز را به تمامی خبرنگاران متعهد، حقیقت‌جو و آگاه کشور تبریک و تهنیت عرض می‌نماید؛ آنان که با شجاعت و وجدان بیدار خود، رسالتی خطیر و عظیم را در عرصه آگاهی‌بخشی جامعه به دوش می‌کشند.

خبرنگاران، در خط مقدم بیان واقعیت‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و به‌ویژه مسائل مربوط به جامعه کارگری قرار دارند. نقش بی‌بدیل آنان در انعکاس دردها، مطالبات و آرمان‌های کارگران، همواره مورد تأکید و قدردانی این تشکیلات بوده و هست.

خانه کارگر، ضمن تجلیل از تلاش‌های صادقانه این قشر اندیشمند، بر اهمیت حضور فعال و مستقل خبرنگاران در بیان و پیگیری حقوق طبقه کارگر و نیز تأثیر آن در تحولات اجتماعی و عدالت‌محوری تأکید می‌ورزد. بی‌شک، رسانه‌ها و خبرنگاران آزاد و مسئول، ستون فقرات یک جامعه آگاه و پویا هستند. در این روز ارزشمند، یاد و خاطره همه خبرنگاران شهید و ایثارگری که جان خود را در راه روشنگری و اطلاع‌رسانی فدا کردند، به‌ویژه شهید محمود صارمی، گرامی می‌داریم و برای خبرنگاران شریف ایران اسلامی، آرزوی توفیق، سلامت و پایداری در مسیر سخت اما پرارج خدمت به مردم را داریم.

خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران، ۱۷ مرداد ۱۴۰۴

