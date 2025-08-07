خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بیانیه خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران به مناسبت روز خبرنگار

بیانیه خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران به مناسبت روز خبرنگار
کد خبر : 1671073
لینک کوتاه کپی شد.

خانه کارگر به مناسبت روز خبرنگار بیانیه صادر کرد.

به گزارش ایلنا، متن بیانیه خانه کارگر به شرح زیر است:

به‌نام خداوند جان و خرد

خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران با گرامیداشت روز خبرنگار، این روز را به تمامی خبرنگاران متعهد، حقیقت‌جو و آگاه کشور تبریک و تهنیت عرض می‌نماید؛ آنان که با شجاعت و وجدان بیدار خود، رسالتی خطیر و عظیم را در عرصه آگاهی‌بخشی جامعه به دوش می‌کشند.

خبرنگاران، در خط مقدم بیان واقعیت‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و به‌ویژه مسائل مربوط به جامعه کارگری قرار دارند. نقش بی‌بدیل آنان در انعکاس دردها، مطالبات و آرمان‌های کارگران، همواره مورد تأکید و قدردانی این تشکیلات بوده و هست.

خانه کارگر، ضمن تجلیل از تلاش‌های صادقانه این قشر اندیشمند، بر اهمیت حضور فعال و مستقل خبرنگاران در بیان و پیگیری حقوق طبقه کارگر و نیز تأثیر آن در تحولات اجتماعی و عدالت‌محوری تأکید می‌ورزد. بی‌شک، رسانه‌ها و خبرنگاران آزاد و مسئول، ستون فقرات یک جامعه آگاه و پویا هستند. در این روز ارزشمند، یاد و خاطره همه خبرنگاران شهید و ایثارگری که جان خود را در راه روشنگری و اطلاع‌رسانی فدا کردند، به‌ویژه شهید محمود صارمی، گرامی می‌داریم و برای خبرنگاران شریف ایران اسلامی، آرزوی توفیق، سلامت و پایداری در مسیر سخت اما پرارج خدمت به مردم را داریم.

خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران، ۱۷ مرداد ۱۴۰۴

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
نوین زعفران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

کلاه کاسکت

خرید سی پی کالاف

قیمت دیزل ژنراتور