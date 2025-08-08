خبرگزاری کار ایران
در گفت‌وگو با ایلنا طرح شد؛

سیمبانان، قهرمانان بی‌صدا در این گرمای طاقت فرسا

دبیر انجمن صنفی شرکت‌های مهندسی برق گلستان گفت: سیمبانان، قهرمانان واقعی در این گرمای طاقت‌فرسا هستند؛ تمام تلاش این کارگران این است که برق خانه‌ای خاموش نباشد. باید به معیشت و رفاه سیمبنان توجه ویژه شود.

«سیدمحمود حمیدی» درگفتگو با خبرنگار ایلنا اظهارکرد: در گرم‌ترین ماه سال قرار داریم و به خاطرکمبود برق بسیاری از ادارات و کارخانه‌جات تعطیل می‌شوند تا برق به خانه مردم برسد اما سیمبانان زحمت کش شبانه‌روز در شرایط گرمای سخت تلاش می‌کنند تا چراغی خاموش نشود.

وی گفت: نیروی‌های سیمبان وظیفه دارند در کوتاه‌ترین زمان ممکن، خاموشی‌ها را برطرف کنند؛ نقش سیمبانان در پایداری خطوط توزیع و انتقال برق بسیار حیاتی است و این در حالیست که گرما زدگی حین انجام وظیفه، از مشکلاتی است که سیمبانان در این روزها با آن روبرو می‌شوند.

حمیدی بیان کرد: متاسفانه سالانه شاهد مرگ و میر تعداد زیادی از سیمبانان کشور بر اثر حادثه کار هستیم. پیگیری‌ها برای بهبود وضعیت این کارگران تا امروز به نتیجه نرسیده و دولت اقدام موثری برای ارتقای سطح ایمنی سیمبانان صورت نداده است.

وی افزود: باید رسیدگی به مطالبات شغلی، رفاهی و ایمنی سیمبانان از دغدغه‌های مسئولان وزارت نیرو، سازمان توانیر و نمایندگان مجلس شورای اسلامی باشد. باید به معیشت و رفاه سیمبانان توجه ویژه‌ای شود؛ ما روشنی خانه‌ها و محل کارمان را مدیون زحمات این کارگران هستیم، قهرمانان بی‌صدایی که دادخواهی‌شان به جایی نمی‌رسد و شنیده نمی‌شود.

 

