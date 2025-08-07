به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدصادق محسنی کبیر، قائم مقام امور اعضا و آموزش خانه کارگر کشور، در همایش توجیهی اعضای خانه کارگر در رابطه با خدمات خانه کارگر گفت: فعالیت اصلی خانه کارگر، فعالیت صنفی است. منظور از فعالیت صنفی این است که اگر کارگری در محل کار خود با مشکلاتی مانند عدم پرداخت حقوق، اخراج غیرقانونی یا کاهش مستمری بازنشستگی مواجه شود، بتواند از حمایت حقوقی رایگان ما بهره‌مند شود.

وی گفت: مشاوره حقوقی رایگان در زمینه حقوق کار و تامین اجتماعی توسط وکلای مجرب از شنبه تا پنجشنبه، ساعت ۸ تا ۱۲ در دفتر خانه کارگر ارائه می‌شود. همچنین امکان ثبت شکایات در سامانه جامع روابط کار نیز به صورت رایگان فراهم شده است.

محسنی ادامه داد: آقای محجوب نیز هر شنبه ملاقات مردمی دارند و به همراه وکلای دیگر به پاسخگویی مسائل و مشکلات کارگران می‌پردازند.

وی ادامه داد: علاوه بر خدمات حقوقی، خانه کارگر در عرصه فعالیت‌های اجتماعی نیز فعال است؛ از جمله برگزاری تجمعات صنفی و پیگیری حقوقی کارگران. نمونه موفق این فعالیت‌ها، پیگیری بیمه کارگران ساختمانی است که پس از سال‌ها تلاش و پیگیری‌های مستمر، منجر به تصویب اصلاحیه قانون بیمه کارگران ساختمانی شد.

محسنی گفت: خدمت دیگر خانه کارگر، ارائه آموزش‌های رایگان به کارگران و خانواده‌های آنان است. این آموزش‌ها در قالب دوره‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت ارائه می‌شود و شامل بیش از ۳۵۰ رشته مهارتی رایگان مختلف است.

از جمله دوره‌های پرطرفدار، آموزش‌های خیاطی، زبان‌های خارجی (انگلیسی، ترکی استانبولی، روسی، ژاپنی، فرانسه)، دوره‌های کامپیوتر و مهارت‌های فنی متنوع است که با بهره‌گیری از تجهیزات پیشرفته و همکاری با مراکز معتبر آموزشی برگزار می‌شود.

وی گفت: این آموزش‌ها که از سال ۱۳۸۲ به صورت مستمر ارائه می‌شود، تاکنون بیش از یک میلیون نفر را تحت پوشش قرار داده است و بسیاری از شرکت‌کنندگان توانسته‌اند با کسب این مهارت‌ها ارتقاء شغلی یافته یا کسب‌وکار مستقل خود را راه‌اندازی کنند.

محسنی گفت: ثبت‌نام این دوره‌ها دارای تاریخ مشخصی است و نیازی به حضور حضوری برای ثبت‌نام نیست. کلاس‌ها به صورت حضوری برگزار می‌شوند اما ثبت‌نام به صورت مجازی و از طریق سامانه خانه کارگر انجام می‌شود. برای ثبت‌نام کافی است وارد سایت خانه کارگر شده، در سامانه دوره‌های آموزشی (سدا)، کد ملی و کد عضویت خود را وارد نمایید و مراحل ثبت‌نام را تکمیل کنید.

وی ادامه داد: آموزش‌های بلند مدت ما نیز در قالب آموزش‌های دانشگاهی ارائه می‌شود. دانشگاه‌های ما شامل دانشگاه‌های غیرانتفاعی بخش خصوصی در شهرهای قزوین، خرم‌دره و رفسنجان است که از طریق کنکور سراسری پذیرش دانشجو دارند. دوره‌های کاردانی به صورت کاملاً رایگان و دوره‌های کاردانی و کارشناسی با تخفیف ارائه می‌شوند.

محسنی بیان کرد: همچنین، مجموعه دانشگاه‌های علمی کاربردی ما در ۲۰ مرکز فعال هستند، از جمله مراکزی در خیابان طالقانی، اتوبان فتح و شهرهای قدس و اسلام‌شهر و ... . این مراکز در ۱۷ استان کشور فعالیت می‌کنند و با تخفیف ۷۰ درصدی تا مقاطع کاردانی و کارشناسی و کارشناسی ارشد بدون نیاز به کنکور، امکان تحصیل را برای اعضا فراهم می‌کنند.

وی بیان‌کرد: از دیگر خدمات پرطرفدار، مهمانسراها، هتل‌ها و استراحتگاه‌هایی است که توسط خانه کارگر ایجاد شده‌اند. هدف از این پروژه، فراهم آوردن امکانات اقامتی ارزان قیمت برای کارگران و خانواده‌هایشان است. در حال حاضر حدود ۸۰۰ واحد سوییت آپارتمان در ۱۱ نقطه کشور فعال است که شامل چمخاله در گیلان، مشهد، قشم، تبریز، اصفهان، شیراز، یزد، گرگان، اردبیل و سرعین می‌شود. همچنین، ۲۰۰ واحد دیگر نیز در دست احداث است که تعداد کل واحدها به هزار واحد خواهد رسید.

محسنی گفت: هزینه اقامت برای خانواده چهار نفره به طور میانگین بین ۷۰۰ هزار تومان تا یک میلیون تومان برای سه شب است. با توجه به تعداد اعضا (حدود سه میلیون نفر) و ظرفیت محدود استراحتگاه‌ها، تقاضا بسیار بالاست و امکان رزرو سریع وجود ندارد. به همین دلیل ثبت‌نام به صورت اینترنتی انجام می‌شود تا عدالت در استفاده از این امکانات رعایت گردد.

وی گفت: در خصوص حضور و مشارکت اعضا در فعالیت‌های تشکیلاتی نیز لازم به ذکر است که افرادی که فعال‌تر بوده و در تجمعات و برنامه‌های خانه کارگر شرکت می‌کنند، امتیاز بیشتری برای استفاده از خدمات دریافت خواهند کرد. به عنوان مثال، شرکت‌کنندگان در مراسم روز کارگر می‌توانند بدون نوبت از استراحتگاه‌ها بهره‌مند شوند.

وی تاکید کرد: خانه کارگر همچنین قراردادهای متعددی با مراکز خدماتی، آموزشی، ورزشی و درمانی دارد که اعضا می‌توانند از تخفیفات ویژه بهره‌مند شوند. این تخفیفات شامل تخفیف در پارک‌ها، استخرهای شهرداری، مراکز فنی و حرفه‌ای و دندانپزشکی‌ها است. البته ممکن است کیفیت خدمات در برخی مراکز متفاوت باشد که ما ضمن پذیرش این نکته، تلاش داریم بهترین خدمات را به اعضا ارائه کنیم.

محسنی گفت: در زمینه کالاهای اساسی، شرکت تعاونی خانه کارگر با هدف تأمین کالاهای مورد نیاز اعضا فعالیت می‌کند. تمامی کالاها با تخفیف و به صورت مستقیم عرضه می‌شوند و در صورت نارضایتی اعضا، امکان بازگشت کالا و استرداد وجه وجود دارد.

وی گفت: خدمات بیمه‌ای نیز از جمله بیمه‌های تکمیلی و بیمه خودرو با همکاری شرکت‌های بیمه معتبر ارائه می‌شود. هزینه بیمه تکمیلی بسته به پوشش انتخابی، از سه میلیون تا هفت میلیون تومان سالیانه متغیر است و امکان اقساط وجود دارد.

محسنی در پایان تاکید کرد که حضور فعال و مشارکت مستمر اعضا در فعالیت‌های خانه کارگر، موجب تقویت جایگاه کارگران در تصمیم‌گیری‌ها خواهد شد.

انتهای پیام/