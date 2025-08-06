به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، مصطفی سالاری در پنجمین جلسه کارگروه ملی ساماندهی بیمه کارگران ساختمانی بیان کرد: با توجه به اقدامات مرتبط با شیوه‌نامه بیمه کارگران ساختمانی، تلاش می‌کنیم به‌ وضعیت و شرایطی برسیم که همه کارگران ساختمانی، بیمه شوند و افراد واجد شرایط در نوبت های طولانی برای برخورداری از بیمه منتظر نباشند.

سالاری با بیان اینکه؛ تهیه شیوه‌نامه بیمه کارگران ساختمانی نتیجه هم‌اندیشی سازمان تأمین‌اجتماعی با ذینفعان است، افزود: مبنای اصلی ساماندهی بیمه کارگران ساختمانی، مشارکت همه ذینفعان در قالب کارگروه‌های‌ جمعی است. این رویکرد و ایجاد کارگروه‌های متشکل از ذینفعان، پوشش بیمه‌ای گسترده‌تر و تأمین منافع کارگران ساختمانی را ممکن می‌کند.

مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی در ادامه با اشاره به تفویض بازرسی بیمه کارگران ساختمانی به تشکل صنفی مربوطه که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معرفی‌ می‌شود، گفت: اگر در بازرسی کارگاهی مربوط به بیمه شاغلان بخش ساختمان که توسط تشکل صنفی یا تامین اجتماعی انجام می‌‌شود؛ افرادی را به عنوان غیرکارگر ساختمانی معرفی کند، امکان اعتراض و بررسی مجدد برای افراد در کارگروه مربوطه وجود خواهد داشت.

وی افزود: اجرای دقیق و درست این دستورالعمل، رضایت حداکثری همه طرفین را هدفگذاری کرده است و اصلاحات احتمالی موردنیاز در ارتباط با شیوه‌نامه ساماندهی بیمه کارگران ساختمانی، همچون تدوین اولیه آن با تصمیم جمعی و هم‌اندیشی صورت خواهد گرفت.

او ادامه داد: از شیوه‌نامه بیمه کارگران ساختمانی استقبال مناسبی به عمل آمده است و باید نظرات اعضای کارگروه‌های ملی و استانی دریافت و با تاکید بر آن، اصلاحات احتمالی نیز‌ لحاظ شود تا این‌ دستاورد جمعی، به نتیجه مطلوب برسد.

جلسه بررسی و ساماندهی بیمه کارگران ساختمانی و اصلاح پیش‌نویس دستورالعمل مربوطه با حضور مدیرعامل سازمان،معاون رفاه و امور اقتصادی وزارتخانه، رئیس هیات مدیره، قائم‌مقام و برخی معاونین و مدیران سازمان تأمین‌اجتماعی و نمایندگانی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، نظام مهندسی ساختمان کشور و اعضای کانون‌های عالی کارگری و کارفرمایی با حضور ویدئوکنفرانسی مدیران کل استانی تأمین‌اجتماعی برگزار شد.