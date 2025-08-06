خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

از سوی مدیرعامل تامین اجتماعی انجام شد؛

توضیحات در مورد شیوه‌نامه بیمه کارگران ساختمانی

توضیحات در مورد شیوه‌نامه بیمه کارگران ساختمانی
کد خبر : 1670841
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی با تاکید بر ضرورت توجه به توسعه پوشش بیمه‌ای افراد واجد شرایط در ساماندهی بیمه کارگران ساختمانی، تاکید کرد: نباید افرادی غیر از کارگران ساختمانی واقعی از منابع آن استفاده کنند.

به گزارش ایلنا به نقل از  روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، مصطفی سالاری در پنجمین جلسه کارگروه ملی ساماندهی بیمه کارگران ساختمانی بیان کرد: با توجه به اقدامات مرتبط با شیوه‌نامه بیمه کارگران ساختمانی، تلاش می‌کنیم به‌ وضعیت و شرایطی برسیم که همه کارگران ساختمانی، بیمه شوند و افراد واجد شرایط در نوبت های طولانی برای برخورداری از بیمه منتظر نباشند.

سالاری با بیان اینکه؛ تهیه شیوه‌نامه بیمه کارگران ساختمانی نتیجه هم‌اندیشی سازمان تأمین‌اجتماعی با ذینفعان است، افزود: مبنای اصلی ساماندهی بیمه کارگران ساختمانی، مشارکت همه ذینفعان در قالب کارگروه‌های‌ جمعی است. این رویکرد و ایجاد کارگروه‌های متشکل از ذینفعان، پوشش بیمه‌ای گسترده‌تر و تأمین منافع کارگران ساختمانی را ممکن می‌کند.

مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی در ادامه با اشاره به تفویض بازرسی بیمه کارگران ساختمانی به تشکل صنفی مربوطه که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معرفی‌ می‌شود، گفت: اگر در بازرسی کارگاهی مربوط به بیمه شاغلان بخش ساختمان که توسط تشکل صنفی یا تامین اجتماعی انجام می‌‌شود؛ افرادی را به عنوان غیرکارگر ساختمانی معرفی کند، امکان اعتراض و بررسی مجدد برای افراد در کارگروه مربوطه وجود خواهد داشت.

وی افزود: اجرای دقیق و درست این دستورالعمل، رضایت حداکثری همه طرفین را هدفگذاری کرده است و اصلاحات احتمالی موردنیاز در ارتباط با شیوه‌نامه ساماندهی بیمه کارگران ساختمانی، همچون تدوین اولیه آن با تصمیم جمعی و هم‌اندیشی صورت خواهد گرفت.

او ادامه داد: از شیوه‌نامه بیمه کارگران ساختمانی استقبال مناسبی به عمل آمده است و باید نظرات اعضای کارگروه‌های ملی و استانی دریافت و با تاکید بر آن، اصلاحات احتمالی نیز‌ لحاظ شود تا این‌ دستاورد جمعی، به نتیجه مطلوب برسد.

جلسه بررسی و ساماندهی بیمه کارگران ساختمانی و اصلاح پیش‌نویس دستورالعمل مربوطه با حضور مدیرعامل سازمان،معاون رفاه و امور اقتصادی وزارتخانه، رئیس هیات مدیره، قائم‌مقام و برخی معاونین و مدیران سازمان تأمین‌اجتماعی و نمایندگانی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، نظام مهندسی ساختمان کشور و اعضای کانون‌های عالی کارگری و کارفرمایی با حضور ویدئوکنفرانسی مدیران کل استانی تأمین‌اجتماعی برگزار شد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
نوین زعفران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

کلاه کاسکت

خرید سی پی کالاف

قیمت دیزل ژنراتور