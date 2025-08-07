موفقیت در عدم بارگیری کشتیهای حامل تسلیحات اسرائیل؛
یک بیانیه: ما کارگران برای ماشین جنگ کار نخواهیم کرد
فعالان ضد جنگ در تشکلهای کارگری اروپا توانستند از بارگیری بیشتر کشتیهای حامی مواد خام تولید تسلیحات و ابزارهای نظامی برای اسرائیل در بنادر قاره سبز جلوگیری کنند.
به گزارش ایلنا و به نقل از WFTU، اتحادیه سندیکاهای کارگری ایتالیا (USB) در بیانیه مشترکی با فدراسیون جهانی اتحادیههای کارگری (WFTU)، از موفقیت این تشکل و سایر تشکلهای کارگری حوزه مدیترانه در قبرس و یونان برای مقابله با پهلوگیری کشتیهای حامل محمولههای نظامی رژیم صهیونیستی خبر داده و این موفقیت را جشن گرفت.
در این بیانیه آمده است:
امروز پیروزی مهم دیگری در مبارزه با تجارت اسلحه در بنادر ایتالیا و بسیاری از کشورهای مدیترانه جشن گرفته میشود. به لطف بسیج کارگران باراندازها در شهر جنوا و شبکه همبستگی بینالمللی که پس از کمک به مسدود کردن کشتی موسوم به «زیم» به کار خود ادامه داد، امروز مطلع شدیم که سه کانتینر حامل تجهیزات نظامی اسرائیل که به مقصد لا اسپزیا و با کشتی کاسکو پیسز حمل میشدند، در بندر ایتالیایی لا اسپزیا نیز اجازه تخلیه نیافته است.
شرکت اورگرین که مسئول بارگیری و پهلو گرفتن این کشتیهاست، تصمیم گرفته که کانتینرها را مستقیماً به خاور دور، جایی که در ابتدا بارگیری شده بودند، بازگردانده و ضرری هنگفت بابت این موضوع داده است.
از یونان تا لیگوریا در اسپانیا، همانطور که قبلاً با حمایت کارگران بارانداز فرانسوی نشان داده شده بود، شبکه کارگران باراندازها و بنادر در سراسر اروپا و مدیترانه متوقف کردن تدارکات جنگی رژیم اسرائیل را تبدیل به امری ممکن، مشروع و ضروری ساختند.
ما کارگران قانوناً برای تجهیز جنگی کشورها کار نمیکنیم. این شعار همه ماست: «ما برای ماشین جنگ کار نخواهیم کرد»!