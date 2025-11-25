خبرگزاری کار ایران
۹ تفاهم‌نامه ۱۵۰ میلیارد تومانی نهضت ملی مسکن در چهارمحال و بختیاری منعقد شد

کد خبر : 1718770
مدیرکل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری از۹ تفاهم‌نامه ۱۵۰ میلیارد تومانی نهضت ملی مسکن دراستان خبرداد.

 به گزارش خبرنگار ایلنا، احسان حسینی صبح امروز در نشست خبری با خبرنگاران اظهارداشت: این قراردادها شامل اجرای عملیات باند رفت معبر ۶۰ متری دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد و آماده‌سازی سایت‌های طرح نهضت ملی مسکن در شهرهای هفشجان، هارونی، محله‌های ۴۲ و ۴۱ منظریه شهرکرد، چلیچه، سایت ۱۷.۵ هکتاری شهر بن، سایت قاریال بن و همچنین شهر سامان است.

وی افزود: عمده این سایت‌ها بخش قابل توجهی از مراحل اجرایی را پشت سر گذاشته‌اند و سایر پروژه‌ها نیز با سرعت در حال پیشرفت هستند تا زمینه برای ساخت واحدهای مسکونی فراهم شود.

 حسینی بیان کرد: عملیات اجرایی این پروژه‌ها با سرعت و قدرت در حال پیشرفت است.

 

