به گزارش خبرنگار ایلنا، احسان حسینی صبح امروز در نشست خبری با خبرنگاران اظهارداشت: این قراردادها شامل اجرای عملیات باند رفت معبر ۶۰ متری دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد و آماده‌سازی سایت‌های طرح نهضت ملی مسکن در شهرهای هفشجان، هارونی، محله‌های ۴۲ و ۴۱ منظریه شهرکرد، چلیچه، سایت ۱۷.۵ هکتاری شهر بن، سایت قاریال بن و همچنین شهر سامان است.

وی افزود: عمده این سایت‌ها بخش قابل توجهی از مراحل اجرایی را پشت سر گذاشته‌اند و سایر پروژه‌ها نیز با سرعت در حال پیشرفت هستند تا زمینه برای ساخت واحدهای مسکونی فراهم شود.

حسینی بیان کرد: عملیات اجرایی این پروژه‌ها با سرعت و قدرت در حال پیشرفت است.

