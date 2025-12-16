خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

صدرنشینی بانوان قایقران آوش خلیج‌فارس با حمایت آلومینیوم المهدی در لیگ دراگون‌بوت

صدرنشینی بانوان قایقران آوش خلیج‌فارس با حمایت آلومینیوم المهدی در لیگ دراگون‌بوت
کد خبر : 1728637
لینک کوتاه کپی شد.

تیم قایقرانی آوش خلیج‌فارس در لیگ دراگون‌بوت بانوان ۱۴۰۴، با حمایت مؤثر شرکت آلومینیوم المهدی هرمزگان، نمایشی درخشان ارائه داد و در پایان دو مرحله نخست رقابت‌های این رشته در بین ۵ تیم شرکت‌کننده بااقتدار بر صدر جدول ایستاد.

به گزارش ایلنا، این تیم با اتکا به حمایت راهبردی شرکت آلومینیوم المهدی، در رقابت‌های ۲۰۰ و ۵۰۰ متر که در مجموعه ورزشی فرهنگی آزادی تهران برگزار شد، طعم شیرین قهرمانی را چشید و در مسافت ۲۰۰۰ متر نیز در جایگاه دوم قرار گرفت.

حمایت شرکت آلومینیوم المهدی هرمزگان از ورزش بانوان، بار دیگر ثابت کرد که این مجموعه بزرگ صنعتی، نه‌تنها در عرصه تولید، بلکه در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی و توسعه پایدار ورزش کشور نیز پیشرو است.

در پایان این دو مرحله، نتایج تیم‌ها به شرح زیر اعلام شد:

تیم آوش خلیج‌فارس: ۳۴ امتیاز

تیم آگرین لاهیجان: ۲۶ امتیاز

تیم پارس جنوبی: ۱۵ امتیاز

تیم طوفان انزلی: ۱۵ امتیاز

تیم وارش لاهیجان: ۶ امتیاز

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری