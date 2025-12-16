صدرنشینی بانوان قایقران آوش خلیجفارس با حمایت آلومینیوم المهدی در لیگ دراگونبوت
تیم قایقرانی آوش خلیجفارس در لیگ دراگونبوت بانوان ۱۴۰۴، با حمایت مؤثر شرکت آلومینیوم المهدی هرمزگان، نمایشی درخشان ارائه داد و در پایان دو مرحله نخست رقابتهای این رشته در بین ۵ تیم شرکتکننده بااقتدار بر صدر جدول ایستاد.
به گزارش ایلنا، این تیم با اتکا به حمایت راهبردی شرکت آلومینیوم المهدی، در رقابتهای ۲۰۰ و ۵۰۰ متر که در مجموعه ورزشی فرهنگی آزادی تهران برگزار شد، طعم شیرین قهرمانی را چشید و در مسافت ۲۰۰۰ متر نیز در جایگاه دوم قرار گرفت.
حمایت شرکت آلومینیوم المهدی هرمزگان از ورزش بانوان، بار دیگر ثابت کرد که این مجموعه بزرگ صنعتی، نهتنها در عرصه تولید، بلکه در حوزه مسئولیتهای اجتماعی و توسعه پایدار ورزش کشور نیز پیشرو است.
در پایان این دو مرحله، نتایج تیمها به شرح زیر اعلام شد:
تیم آوش خلیجفارس: ۳۴ امتیاز
تیم آگرین لاهیجان: ۲۶ امتیاز
تیم پارس جنوبی: ۱۵ امتیاز
تیم طوفان انزلی: ۱۵ امتیاز
تیم وارش لاهیجان: ۶ امتیاز