با دعوت از ۱۸ تیرانداز
آغاز اردوی تیم ملی تپانچه نوجوانان و جوانان
دور جدید اردوی تیم ملی تپانچه نوجوانان و جوانان با دعوت از 18 تیرانداز در تهران آغاز می شود.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان به نقل از روابط عمومی فدراسیون تیراندازی، دور جدید اردوی تیم ملی تپانچه نوجوانان و جوانان با حضور ۱۸ تیرانداز و زیر نظر علی کلاتی از ۱۱ تا ۱۴ آبان ماه در تهران برگزار میشود.
اسامی تیراندازان دعوت شده به اردو به شرح زیر است:
دختران جوانان:
دنیا ارشدنیا از آذربایجان غربی، فائزه فرهمند از لرستان، فاطمه سادات حسینی از قم، مبینا جعفرلو از تهران
پسران جوانان:
امیرحسین گوهری از تهران، امیرمهدی کرمی از چهارمحال و بختیاری، داوود افشاری از خوزستان، پارسا قربانی از تهران، محمد مهدی چوبین از قم، محمد حسین نعمتی از تهران، محمدرضا احمدی از بوشهر
دختران نوجوانان:
پریماه امیری از کرمان، ریحانه غلامحسینی از مرکزی
پسران نوجوانان:
صدرا مرجبی از گیلان، محمد صدرا پارسا از قزوین، معراج کریمی از خراسان شمالی، ابوالفضل اسکندری از فارس، شادمان شریفی از کردستان