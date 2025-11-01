خبرگزاری کار ایران
با دعوت از ۱۸ تیرانداز

آغاز اردوی تیم ملی تپانچه نوجوانان و جوانان

آغاز اردوی تیم ملی تپانچه نوجوانان و جوانان
دور جدید اردوی تیم‌‌ ملی تپانچه نوجوانان و جوانان با دعوت از 18 تیرانداز در تهران آغاز می شود.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان به نقل از روابط عمومی فدراسیون تیراندازی، دور جدید اردوی تیم ملی تپانچه نوجوانان و جوانان با حضور ۱۸ تیرانداز و زیر نظر علی کلاتی از ۱۱ تا ۱۴ آبان ماه در تهران برگزار می‌شود.

اسامی تیراندازان دعوت شده به اردو به شرح زیر است:

دختران جوانان:

دنیا ارشدنیا از آذربایجان غربی، فائزه فرهمند از لرستان، فاطمه سادات حسینی از قم، مبینا جعفرلو از تهران

پسران جوانان:

امیرحسین گوهری از تهران، امیرمهدی کرمی از چهارمحال و بختیاری، داوود افشاری از خوزستان، پارسا قربانی از تهران، محمد مهدی چوبین از قم، محمد حسین نعمتی از تهران، محمدرضا احمدی از بوشهر

دختران نوجوانان:

پریماه امیری از کرمان، ریحانه غلامحسینی از مرکزی

پسران نوجوانان:

صدرا مرجبی از گیلان، محمد صدرا پارسا از قزوین، معراج کریمی از خراسان شمالی، ابوالفضل اسکندری از فارس، شادمان شریفی از کردستان

