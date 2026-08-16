به گزارش ایلنا، تیم لانس که فصل گذشته پدیده فوتبال فرانسه بود پس از یک نمایش دلاورانه و پر از تعصب و عشق به پیراهن مقابل غولی مثل پاری سن ژرمن، در حالی که یک ساعت از بازی را با یک یار کمتر دنبال می‌کرد موفق شد پاری سن ژرمن را با نتیجه یک بر صفر شکست دهد.

این اولین قهرمانی لانس در سوپرجام فرانسه است و در سمت مقابل لوییس انریکه اولین فینال خود را به عنوان سرمربی پاری سن ژرمن در فرانسه واگذار کرد. نونو مندس در نیمه دوم این دیدار از زمین بازی اخراج شد تا برتری عددی پاریسی‌ها از بین برود.

‫سیستم چرخشی سرمربی اسپانیایی برای او گران تمام شد. انریکه با نیمکت‌نشین کردن بازیکنانی مثل عثمان دمبله، مندس و فابیان روئیز ریسک بزرگی کرد و لانس نشان داد رقیبی نیست که مقابل هیچ تیمی عقب‌نشینی کند. نماینده شمال فرانسه در برابر حملات پاری سن ژرمن مقاومت کرد و از اولین فرصت جدی خود نهایت بهره را برد.

‫تک گل این دیدار توسط فلوریان توون باتجربه به ثمر رسید که ارسال عالی متئو اودول از سمت چپ را به زیبایی وارد دروازه کرد. پاری سن ژرمن کنترلی روی بازی نداشت و این گل به جای اینکه پاریسی‌ها را برای انتقام مصمم کند، لانس را بیدارتر کرد.

هیجان بازیکنان لانس به حدی بود که کیلیان آنتونیو مدافع جوان و آینده‌دار این تیم مرتکب یک بی‌احتیاطی شد و جریان بازی را کاملا تغییر داد.

‫این مدافع در نبرد با مگنس آکلیوش توپ را زد اما پایش را بیش از حد بالا آورد و بازیکن حریف را سرنگون کرد. داور بدون معطلی او را در اواخر نیمه اول اخراج کرد. با ده نفره شدن حریف، پاری سن ژرمن برتری عددی پیدا کرد و دزیره دوئه می‌توانست بلافاصله کار را به تساوی بکشاند اما شوت سنگین او به تیر دروازه برخورد کرد.

‫عقب ماندن انریکه را مجبور به واکنش کرد. او بلافاصله سه تعویض انجام داد و دمبله، روئیز و مندس را برای جبران نتیجه به زمین فرستاد. مندس پرتغالی در اولین تماس خود با توپ در آستانه باز کردن دروازه بود اما واکنش استثنایی ریسر دروازه‌بان لانس مانع از گلزنی او شد.

‫فشار پاریسی‌ها لحظه به لحظه بیشتر می‌شد و لانس با یک یار کمتر با تمام توان دفاع می‌کرد.

فرار عالی دوئه به گلزنی فابیان روئیز ختم شد اما این گل به دلیل آفساید میلی‌متری دوئه مردود اعلام شد.

در دقایق پایانی دمبله در کمال ناباوری یک فرصت طلایی را از فاصله دو متری دروازه به آسمان فرستاد تا بازی با همان یک گل به سود لانس به پایان برسد.

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