آرسنال با شکست منچسترسیتی فاتح سوپرکاپ انگلیس شد

به گزارش ایلنا، تیم‌های فوتبال آرسنال و منچسترسیتی از ساعت 17:30 امروز (یکشنبه - به وقت تهران) در جام خیریه انگلیس به مصاف هم رفتند. این دیدار که در ورزشگاه پرینسیپالیتی واقع در شهر کاردیف ولز برگزار می‌شد، در نهایت با برتری 3 بر صفر قهرمان لیگ برتر انگلیس پایان یافت.

ریکاردو کالافیوری در دقیقه یک، کای هاورتس در دقیقه 28 و مارتین اودگارد در دقیقه 48 برای توپچی‌های لندن گلزنی کردند تا تیم تحت‌هدایت میکل آرتتا با فتح سوپرجام انگلیس، به استقبال فصل جدید لیگ برتر انگلیس برود.

این سومین قهرمانی آرسنال در جام خیریه انگلیس با سرمربیگری آرتتا است. این مربی اسپانیایی در کنار این سه جام، یک قهرمانی در لیگ برتر انگلیس و یک قهرمانی در جام حذفی انگلیس را هم برای این تیم به ارمغان آورده است.

آرسنال حالا باید خود را برای دیدار جمعه شب با کاونتری در هفته اول فصل جدید لیگ برتر انگلیس آماده کند. در سوی دیگر منچسترسیتی که پس از جدایی پپ گواردیولا هدایتش به انزو مارسکا سپرده شده، بعدازظهر روز یکشنبه در همین چارچوب پذیرای بورنموث خواهد بود.

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