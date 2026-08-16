اعلام اسامی داوران هفته دوم لیگ برتر

به گزارش ایلنا، اسامی داوران هفته دوم رقابت های فصل جاری لیگ برتر ۱۴۰۶-۱۴۰۵ اعلام شد که به شرح زیر است:

سه شنبه ۲۷ مردادماه

*پیکان تهران - گل گهر سیرجان

داور: امیر ایار کمک ها: سید یعقوب حجتی، علیرضا ممبنی و ناضر جنگی ناظر: رضا سخندان داورVAR: احمد محمدی کمک: علی بای

*نساجی مازندران - استقلال تهران

داور: بیژن حیدری کمک ها: علیرضا ایلدرم، علی احمدی و کیوان علیمحمدی ناظر: محسن ترکی داورVAR: کوپال ناظمی کمک: محمدعلی پورمتقی

*آلومینیوم اراک - چادرملو اردکان

داور: میثم جیدری کمک ها: بهزاد پناهی، علیرضا طاهرخانی، فرزاد منصوری ناظر: بابک داوری داورVAR: پیام حیدری کمک: محمدرضا تارخ

*سپاهان اصفهان - تراکتور تبریز

داور: موعود بنیادی فرد کمک ها: بهمن عبدالهی، هادی طوسی و مهرداد خسروی ناظر: حسین خانبان داورVAR: وحید کاظمی کمک: علی سام

چهارشنبه ۲۸ مردادماه

*پرسپولیس - استقلال خوزستان

داور: حسن اکرمی کمک ها: امیرمحمد داودزاده، علیرضا مرادی و میثم عباسپور ناظر: محمدرضا فلاح داورVAR:امیر عرب براقی کمک: شهاب محمدی

*فجر شهید سپاسی شیراز - نفت آبادان

داور: مرتضی منصوریان کمک ها: محسن بابایی، محمدصالح عرب ابادی و مسعود حقیقی ناظر: سیداحمد صالحی داورVAR: سیدرضا مهدوی کمک: میثم صفاری

*مس شهربابک - خیبر خرم آباد

داور: ایمان کهیش کمک ها: محمد هاشمی نسب، فرزاد شیرمردی و سیدحسین حسینی ناظر: حسین ظهیری داورVAR: غلامرضا ادیبی کمک: فرهاد مروجی

*ملوان بندرانزلی - ذوب اهن اصفهان

داور: فرهاد امینی کمک ها: اسماعیل احمدی، علی فراهانی و مصطفی بینش ناظر: رحیم رحیمی مقدم داورVAR: وحید زمانی کمک: مهدی جبرئیلی

*فولاد خوزستان - شمس‌آذر قزوین

داور: حسین زمانی کمک ها: حسین مرادی، حمیدرضا افشون و رضا مرادی ناظر: سعادت باغبانی داورVAR:حسین امیدی کمک: هادی علی نیافرد

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