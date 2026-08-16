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شروع رسمی فصل در کاردیف

رونمایی آرتتا و مارسکا از 11 مرد اصلی نبرد سوپرجام

رونمایی آرتتا و مارسکا از 11 مرد اصلی نبرد سوپرجام
کد خبر : 1826657
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در این مسابقه قهرمان لیگ برتر به مصاف قهرمان جام حذفی خواهد رفت.

به گزارش ایلنا، در صد و چهارمین دوره مسابقه سوپرجام فوتبال انگلیس (کامونیتی شیلد ۲۰۲۶)، آرسنال به عنوان قهرمان لیگ برتر در ورزشگاه پرینسیپلیتی شهر کاردیف مقابل منچسترسیتی، فاتح جام حذفی، صف‌آرایی می‌کند. این دیدار حساس از ساعت ۱۷:۳۰ به وقت تهران با قضاوت ساموئل بروت و در هوایی نیمه‌ابری با دمای ۲۴ درجه سلسیوس برگزار می‌شود.

میکل آرتتا ترکیب اولیه آرسنال را با سیستم ۱-۳-۲-۴ به شرح زیر راهی میدان کرده است:

  • دروازه‌بان: داوید رایا
  • مدافعان: بن وایت، گابریل ماگالیانش، کریستین موسکرا، ریکاردو کالافیوری
  • هافبک‌های دفاعی/میانی: مایلز لوئیس اسکلی، برونو گیمارش
  • هافبک‌های هجومی: نونی مادوئکه، مارتین اودگارد، کریستوس تزولیس
  • مهاجم: کای هاورتز

روی نیمکت توپچی‌ها نیز کپا، پیرو هینکاپیه، مارتین زوبیمندی، میکل مرینو، دکلان رایس، ابرچی ازه، مکس داومن، بوکایو ساکا و ویکتور یوکرش حضور دارند.

رونمایی آرتتا و مارسکا از 11 مرد اصلی نبرد سوپرجام

منچسترسیتی (۱-۳-۲-۴):

  • دروازه‌بان: جانلوئیجی دوناروما

  • مدافعان: نیکو اورایلی، یوشکو گواردیول، روبن دیاز، عبدوکودیر خوسانوف

  • هافبک‌های دفاعی/میانی: متئو کواچیچ، الیوت اندرسون

  • هافبک‌های هجومی: جرمی دوکو، فیل فودن، آنتوآن سمنیو

  • مهاجم: ارلینگ هالند

روی نیمکت سیتیزن‌ها نیز رویی، مارک گوهی، عمر مرموش، رایان شرکی، نیکولاس گونزالس، جک گریلیش، رایان آیت نوری، ماتئوس نونس و ریکو لویس قرار گرفته‌اند.

رونمایی آرتتا و مارسکا از 11 مرد اصلی نبرد سوپرجام

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