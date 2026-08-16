رونمایی مارسکا از کاپیتان جدید منچسترسیتی

به گزارش ایلنا، انزو مارسکا، سرمربی جدید منچسترسیتی، پس از جدایی برناردو سیلوا و پیوستنش به رئال مادرید، هنوز کاپیتان بعدی تیمش را انتخاب نکرده است. در حال حاضر روبن دیاز مدافع و ارلینگ هالند مهاجم تنها بازماندگان گروه رهبری قبلی هستند که برای این مسئولیت مدنظر قرار دارند.

مارسکا دوست دارد پس از گلزنی تیمش، کاپیتان خود را به کنار خط فراخوانده و نکات تاکتیکی را به او منتقل کند. همین موضوع به ضرر هالند تمام شده است؛ مهاجمی که فصل گذشته ۳۸ گل به ثمر رساند و طی چهار سال حضورش در سیتی ۱۶۲ بار گلزنی کرده است.

این مسئله شانس دیاز را برای بستن بازوبند افزایش می‌دهد. مارسکا در این باره گفت: «چون اگر او گل بزند نمی‌تواند خوشحالی کند، بله! روبن در طول مدت حضورش در این باشگاه نشان داده که از نظر رهبری چگونه بازیکنی است. برای کاپیتان و رهبر تیم مهم است بداند علت انتخابش این است که من انتظارات بیشتری از او دارم. به این معنی نیست که آزادی یا امتیاز بیشتری به آن‌ها می‌دهم؛ برعکس، گروه رهبری و کاپیتان‌ها باید بیش از سایرین خودشان را نشان دهند و تلاش کنند.»

رودری، کاپیتان قهرمان جام جهانی با تیم ملی اسپانیا نیز در سیتی حضور دارد و یکی از چهار بازیکن باتجربه ترکیب پپ گواردیولا در فصل گذشته بود. اما بارسلونا دو پیشنهاد برای این هافبک ارائه داده است و مارسکا با اعلام اینکه به جز دیاز و هالند، دو بازیکن دیگر را به گروه رهبری اضافه خواهد کرد، تلویحاً به احتمال خروج او اشاره کرد.

سرمربی ایتالیایی افزود: «در حال حاضر، فقط روبن و ارلینگ هستند. اما می‌خواهم تا پایان پنجره نقل‌وانتقالات صبر کنم و سپس دو نفر دیگر را انتخاب کنم.»

کاندیداهای احتمالی می‌توانند شامل فیل فودن (قدیمی‌ترین بازیکن فعلی تیم اصلی سیتی)، جانلوئیجی دوناروما (کاپیتان تیم ملی ایتالیا)، مارک گهی (کاپیتان کریستال پالاس در زمان قهرمانی جام حذفی) و متئو کواچیچ باتجربه باشند.

وظیفه جدید خرید ۱۱۶ میلیون پوندی

مارسکا روز یکشنبه در دیدار سوپرجام انگلستان (کامونیتی شیلد) مقابل آرسنال، نخستین بازی رسمی خود روی نیمکت سیتی را تجربه خواهد کرد.

الیوت اندرسون پس از انتقال رکوردشکن ۱۱۶ میلیون پوندی‌ از ناتینگهام فارست می‌تواند نخستین بازی خود را انجام دهد. نکته قابل توجه این بود که مارسکا این ملی‌پوش انگلیسی را یک «هافبک دفاعی» توصیف کرد.

با توجه به احتمال خروج رودری از ورزشگاه اتحاد، صحبت‌های مارسکا نشان می‌دهد اندرسون می‌تواند مستقیماً نقش او را در جلوی خط دفاعی بر عهده بگیرد.

سرمربی ایتالیایی گفت: «او یک هافبک دفاعی است. البته می‌تواند به عنوان هافبک هجومی هم بازی کند. ویژگی خوب الیوت در وهله اول جوان بودنش است، بنابراین می‌توانید با او کار کنید و کمکش کنید تا به عنوان شماره ۶ یا شماره ۸ نفوذی به محوطه جریمه پیشرفت کند. او در فارست کنار ابراهیم سانگاره و در تیم ملی انگلستان کنار دکلان رایس بازی می‌کرد؛ یعنی دو بازیکن قدرتمند فیزیکی در کنارش بودند. اما من فکر می‌کنم در برخی مسابقات او حتی نیازی به یک بازیکن فیزیکی در کنار خود ندارد. این موضوع تا حدی به برنامه بازی ما و تیم حریف بستگی دارد.»

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