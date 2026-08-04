پورعلیگنجی در یک قدمی الطلبه
مرتضی پورعلیگنجی پس از توافق کامل با باشگاه الطلبه عراق، در آستانه امضای قرارداد رسمی قرار دارد. این مدافع باتجربه پس از دریافت ویزا راهی بغداد میشود تا همکاری خود با تیم جدیدش را نهایی کند.
به گزارش ایلنا، مذاکرات مرتضی پورعلیگنجی با باشگاه الطلبه عراق به نتیجه رسیده و طرفین بر سر تمامی مفاد قرارداد به توافق دست یافتهاند. تنها روند اداری صدور ویزا باعث شده حضور این مدافع ایرانی در عراق چند روز به تعویق بیفتد.
طبق برنامهریزی انجامشده، پورعلیگنجی روز شنبه ۱۷ مرداد به همراه مدیر برنامههای خود راهی بغداد خواهد شد تا پس از انجام آخرین هماهنگیها، قراردادش را به صورت رسمی با مدیران الطلبه امضا کند. او سپس به اردوی آمادهسازی این تیم در اربیل ملحق خواهد شد.
الطلبه این روزها اردوی پیشفصل خود را در اربیل برگزار میکند و قرار است روز جمعه ۱۶ مرداد در دیداری تدارکاتی برابر دهوک، تیم تحت هدایت یحیی گلمحمدی، به میدان برود. با این حال، به دلیل زمانبندی صدور ویزا، پورعلیگنجی این مسابقه را از دست خواهد داد و پس از پایان این دیدار به جمع همتیمیهای جدیدش اضافه میشود.
کادر فنی الطلبه امیدوار است این مدافع باتجربه در فرصت باقیمانده تا آغاز فصل جدید، به آمادگی لازم برسد و جایگاه خود را در خط دفاعی تیم تثبیت کند. لیگ عراق از ۲۳ مرداد آغاز میشود و پورعلیگنجی یکی از مهرههای کلیدی این تیم برای فصل پیشرو خواهد بود.
پورعلیگنجی در طول دوران حرفهای خود سابقه بازی در نفت تهران، تیانجین تدا و شنژن چین، السد و العربی قطر، اوپن بلژیک و پرسپولیس را در کارنامه دارد. او همچنین در دو دوره جام جهانی ۲۰۱۸ و ۲۰۲۲ و دو دوره جام ملتهای آسیا با پیراهن تیم ملی ایران به میدان رفته است.
این انتقال، بازگشت دوباره پورعلیگنجی به فوتبال خارج از ایران پس از چهار فصل حضور در پرسپولیس محسوب میشود. او همچنین بار دیگر زیر نظر علیرضا منصوریان کار خواهد کرد؛ سرمربیای که پیش از این در تیم امید ایران و نفت تهران نیز با او همکاری داشته است.